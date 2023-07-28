Джуліанна Мур приєдналася до страйку SAG-AFTRA (фото)

Джуліанна Мур бореться за кращу оплату та умови праці для акторів середньої ланки.

14 липня у США стартував найбільший страйк за останні десятиліття. Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA) розпочала найбільший страйк в історії, в якому братимуть участь майже 160 тисяч осіб. Джуліанна Мур долучилася до лінії пікетів біля NBC Rockefeller разом із Маріскою Харгітей, Біні Фельдштейн та іншими зірками першої величини в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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62-річна зірка мала гордий вигляд, коли тримала жовто-чорну табличку з піднятим кулаком у центрі, на якій було написано: "SAG-AFTRA страйкує! #SAG-AFTRASTRONG". Вона вийшла на вулиці, щоб продемонструвати свою солідарність з американською профспілкою.

З цієї нагоди мати двох дітей була одягнена в чорну футболку, яка відповідала її знаку, білу бейсболку, відповідні лляні штани і капці Birkenstock.

Раніше цього місяця вона звернулася в соціальні мережі, щоб повідомити своїм більш ніж 2,4 мільйонам підписників в Instagram: "Ми страйкуємо. Я люблю свій бізнес і людей з мого творчого племені. @sagaftra #sagaftrastrong.

Причиною страйку, до якого долучився Голлівуд, стало небажання роботодавців — Альянсу продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) — узгодити умови нового контракту, в якому Гільдія кіноакторів США вимагає підвищення оплати праці акторів середньої ланки, відрахування від показів на стрімінгових сервісах, а також гарантій, що штучний інтелект не замінить і не обмежить функції артистів на знімальному майданчику.

Раніше Фокус писав, що через страйк акторів зірки "Оппенгеймера" пішли з лондонської прем'єри фільму до її початку.