Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці проводять відпустку в Сен-Тропе (фото)

Подружжя показало на публіці свої ніжні почуття.

34-річна принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці, які 17 липня відзначили третю річницю весілля, проводять відпустку в Сен-Тропе. Пару помітили в порту біля модного ресторану Club 55, поки вони чекали на свій човен. Про це пише Daily Mail.

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Перед тим, як сісти в їхній човен, фотографи зняли як Едо ніжно обіймав племінницю короля Чарльза. Пара, здавалося, була щаслива під час бесіди. Коли їхній човен був готовий, Едо благородно дозволив Беатріс увійти першою.

Старша дочка принца Ендрю мала елегантний вигляд у кремовій сукні міді з красивим принтом у вигляді троянд. Стильна сукня мала V-подібний виріз, об'ємні рукави та жіночну спідницю А-силуету. Королівська особа доповнила свій ансамбль плетеним клатчем і парою туфель-човників тілесного кольору.

Тим часом її чоловік був у вільній білій лляній сорочці та світло-коричневих вузьких штанах. 39-річний батько двох дітей доповнив аутфіт парою коричневих лоферів і сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі.

Липень виявився насиченим місяцем для пари, яку бачили разом на кількох заходах. Два тижні тому пара провела день на Вімблдоні, де вони зайняли місця в Королівській ложі Центрального двору разом з леді Сарою Чатто. На вихідних пара відвідала весілля зведеної сестри Едо в Камбрії зі своєю донькою Сієною і сином Едо Вольфі від його попередніх стосунків з архітекторкою Дарою Гаунг.

Також Фокус писав, що принцеса Беатріс сходила на вечірку в приватний клуб у жакеті від улюбленого бренду Кейт Міддлтон.