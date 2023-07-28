"0% жирності": дієтолог пояснила, чому не варто їсти знежирені молочні продукти

Жорсткі дієти, в меню яких лише куряче філе та кефір, відходять у минуле, проте багато людей, рахуючи калорії, досі обирають знежирену молочну продукцію. Чи варто це робити, Фокусу пояснює лікар-дієтолог Галина Сеник.

Люди, які намагаються схуднути або контролюють кількість жирів в раціоні, часто обирають молочні продукти з 0% жиру, в надії, що це дозволить їм знизити кількість калорій та вплинути на вагу. Проте це не так. Чому не варто замінювати звичайні молочні продукти на знежирені, Фокусу розповіла лікар-дієтолог, нутриціолог, health-коуч, член Української/Британської асоціації дієтологів Галина Сеник.

У чому різниця між звичайними та знежиреними молочними продуктами?

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Цільні молочні продукти містять білок, насичений жир, кальцій, калій, фосфор, вітаміни А, D, вітаміни групи В.

"Є цільні продукти, жирність яких пропонується виробником, згідно з його технічними картами — це може бути 1,6%, 2%, 5% або 9%. А є знежирені, коли ми говоримо про 0% або 0,2% жирності. "0% жирності" досягнути практично неможливо", — каже Галина Сеник.

Жирні молочні продукти, окрім користі, дозволяють контролювати апетит, адже є більш ситними та поживними, це означає, що людина, яка вживає такі продукти, в цілому споживатиме менше калорій.

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"2,4,15,30% жирності – означають, що на 100 г продукту міститься відповідна кількість насичених жирів. Це може мати значення, коли людина слідкує за своїм харчуванням, або коли є деякі обмеження через певні проблеми зі здоров’ям, що потребують контролю кількості насичених жирів в раціоні", — зауважує дієтологиня.

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Загалом на сьогодні існує стандарт, згідно з яким, і насичені, і ненасичені жири необхідні для злагодженої роботи нашого організму. Тому не можна виключати їх повністю з раціону, проте є здорова норма, це приблизно 15-20 грам на добу.

Якщо ви споживаєте дуже багато насичених жирів, наприклад готуєте з використанням великої кількості сметани та вершків, вживаєте багато вершкового масла, тоді скоріш за все ви перебираєте щоденну норму жирів.

"Навіть якщо це так, не варто обирати продукти з "0% жирності". Насичені жири мають енергетичну функцію, вони беруть участь в структурі гормонів, в побудові клітинних оболонок, тому їхня функція життєво важлива. Якщо вони не надходитимуть ззовні, організм не буде мати із чого їх синтезувати" — говорить лікарка.

Який склад у знежирених молочних продуктів?

Фото: Freepik

Продукти з 0% жирності — це маркетинговий хід, тому купуючи такі продукти ви робите собі ведмежу послугу. Існує думка, що це некалорійні продукти, які можна їсти у необмеженій кількості, але це не так. Знежирені продукти містять велику кількість вуглеводів, цукру, солі, тому ви не лише не схуднете, а можете ще й набрати вагу.

"В більшості випадків, смак таких продуктів збагачений за допомогою цукру. Зокрема це можна прослідкувати в йогуртах. Ця практика досить популярна за кордоном, коли маложирні йогурти можуть бути навіть більш солодкі на смак, ніж натуральні. Так відбувається тому, що знежирений продукт завжди кисліший, він має менш приємний смак та гірше насичує. Це свого роду самообман, якщо ви дійсно піклуєтесь про своє здоров’я та рахуєте калорії, зважайте на це" — зазначає дієтологиня.

Фото: Freepik

Дійсно, вживаючи молочні продукти з нормальною калорійністю, ви отримуєте білок, жири, вітаміни, амінокислоти та інші цінні компоненти. Знежирені продукти втрачають свої смакові якості, тому містять цукор або цукрозамінники, ароматизатори, підсилювачі смаку та стабілізатори. Все це ніяк не пов’язано зі здоровим харчуванням, тому в більшості випадків страждає ваш імунітет, зростає ризик діабету 2 типу та інших захворювань.

Крім того, ці продукти не несуть жодної користі вашому здоров’ю, адже у знежирених молочних продуктах практично зовсім не засвоюються жиророзчинні вітаміни, мікроелементи та кальцій. Вони не насичують, тому через деякий час ви знову зголоднієте.

Знежирені продукти сприяють розвитку депресії, дратівливості та поганому настрою, а все через те, що організму елементарно не вистачає енергії, яку дають жири.

Знежирені продукти в раціоні дітей

Фото: Freepik

Результати різноманітних досліджень доводять, що діти, які вживають жирні молочні продукти, набагато здоровіші та не мають проблем із вагою, ніж їхні однолітки, які їдять знежирену молочку.

"Що стосується дітей, то їм особливо не варто давати знежирені продукти, адже вони мають ще більшу потребу в насичених жирах, ніж дорослі. У них має обов’язково бути повноцінне харчування, збалансоване по білкам, жирам та вуглеводам. Тому навіть якщо ви приймаєте рішення вживати знежирені або низькожирові, для дитини обирайте повноцінні по жирності продукти", — каже дієтологиня.

Дієтолог Галина Сеник радить краще з’їсти 10 г вершкового масла 82% жирності, отримати користь, задоволення та насолодитися смаком, ніж постійно себе обмежувати. Рано чи пізно ви все одно зірветеся та компенсуєте це іншими продуктами, навіть не помітивши цього.

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