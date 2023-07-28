Меган Фокс відповіла на критику в мережі

Раніше акторка просила пожертвувати 30 тисяч доларів для лікування батька своєї подруги.

37-річна американська акторка Меган Фокс відповіла на критику у мережі. Звернення зірка екрану розмістила у своєму Instagram.

Напередодні Фокс зазнала критики з боку шанувальників після того, як її звинуватили у "браку щедрості" за те, що вона не внесла кошти у фонд хворого на рак батька своєї подруги.

Зірка "Трансформерів" розповіла про це у своїй історії в Instagram, сказавши: "Гей, диваки, хтось із вас має емоційний інтелект, щоб подумати, що, можливо, Бріт не хоче, щоб її клієнти-зірки жертвували їй великі суми грошей?"

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Фото: Скриншот

Зірка також сказала: "Вона попросила мене опублікувати "GoFundMe", щоб люди могли жертвувати невеликі суми грошей, щоб допомогти досягти мету".

Раніше найбільша пожертва становила лише 300 доларів, і це були кошти не від Меган Фокс. Через що акторку, статки якої оцінюють у 8 млн доларів, розкритикували прихильники.

Нагадаємо, Меган Фокс розкритикували в мережі.

Також Фокус писав про відверту сукню з оптичною ілюзією, яку напередодні продемонструвала Меган Фокс.