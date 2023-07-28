Шоу Victoria "s Secret повертається після чотирирічної перерви: як зміниться формат

Про те, що шоу Victoria's Secret повернеться, заговорили ще в березні цього року.

Найвідоміший бренд спідньої білизни Victoria's Secret, який прославився своїми неймовірної краси і розмаху показами колекцій за участю найкращих моделей-"ангелів", повертається з новим шоу, повідомляє WWD. Воно зовсім не буде схоже на старе Victoria's Secret Fashion Show, а скоріше на повнометражний фільм, що отримав назву Victoria's Secret World Tour. У нього увійде не лише дефіле, а й документальний фільм, який включатиме закулісні кадри, особисті історії та розповідь про нову інклюзивну стратегію бренду.

Якщо раніше шоу транслювалося кабельними мережами — спочатку ABC, потім CBS, то тепер гігант спідньої білизни вирішив зробити ставку на потокове мовлення. У тандемі з доступною для потокової передачі на Prime Video, Victoria's Secret також запустить колекцію, натхненну туром, на своїй вітрині Amazon, доступну для купівлі відразу після прем'єри.

"Після розширення нашого широкого асортименту нижньої білизни та одягу Victoria's Secret на початку цього літа ми дуже раді, що цієї осені клієнти також зможуть робити покупки в колекції, натхненній фільмами", — сказав Муге Ердірік Доган, президент Amazon Fashion, у своїй заяві.

Це цікавий крок для платформи Amazon, яка з 2019 року також випустила шоу Savage X Fenty (частково подіум, частково фільм-перформанс) на Prime Video з можливістю покупки. Бренд, заснований Ріанною, був серйозним суперником Victoria's Secret, особливо в очах громадськості. Однак поки що Victoria's Secret залишається провідним брендом у категорії спідньої білизни з чистим обсягом продажів у 6,344 мільярда доларів у 2022 році.

"Ця співпраця створює безпрецедентні враження від перегляду, доносячи магію фільму до широкої аудиторії. Завдяки цій співпраці ми зміцнюємо нашу прихильність наданню захопливого контенту, який прославляє нашу спадщину і знаходить відгук у наших клієнтів", — заявив бренд-президент Victoria's Secret Грег Юніс.

Світове турне Victoria's Secret транслюватиметься на Prime Video 26 вересня.

Як відомо, у 2019 році шоу скасували через критику на адресу бренду і падіння прибутку. Одне шоу з "ангелами", на якому зазвичай виступає якась відома зірка на кшталт Ріанни, обходиться в 12 мільйонів доларів. Бренд критикували за надто сексуальну білизну і вузьку розмірну лінійку, відсутність плюс-сайз-моделей і ворожу до жінок корпоративну культуру.

Раніше Фокус писав, що американський актор Даррен Барнет, найвідоміший за роллю Пакстона Голл-Йошиди в серіалі Netflix "Я ніколи не…", став першим чоловіком-моделлю бренду спідньої білизни Victoria's Secret.