Софія Вергара і Джо Манганьєлло не можуть поділити собаку (фото)

Собака, яку Вергара купувала для себе, обожнює її чоловіка, що ускладнює вирішення питання про те, кому дістанеться тварина.

Актори Софія Вергара і Джо Манганьєлло, які вирішили розлучитися після восьми років шлюбу, ніяк не можуть вирішити, з ким залишиться жити їхній 10-річний пес Бабблз, помісь чихуахуа і померанського шпіца, пише UsWeekly. Спочатку Софія купувала цуценя для себе, але з роками та прикипіла до Джо.

Суперечку з цього приводу пара навіть винесла в соцмережі, а Софія зазначала, що собаці більше подобається її чоловік.

Бабблз на колінах у Джо почувається чудово

"У них усе ще є кілька питань, які потрібно вирішити, наприклад, опікунство над їхньою собакою Бабблз. Але Софія сподівається, що вони зможуть рухатися вперед спокійно і справедливо", — розповіло журналістам джерело з оточення вже майже колишнього подружжя.

Софія і Бабблз

У січні 2019 року новий закон Каліфорнії змінив порядок розгляду справ про опіку над домашніми тваринами у шлюборозлучних процесах. Він дає суддям право враховувати турботу і найкращі інтереси домашньої тварини під час ухвалення рішень з питань роздільного проживання або розлучення. До 2019 року суди Каліфорнії ставилися до домашніх тварин як до власності. Їх вважали частиною майна, що підлягає поділу після розірвання шлюбу. Часто судді ґрунтували своє рішення на тому, яка сторона купила або взяла з притулку тварину.

Домашні тварини, як і раніше, технічно класифікуються як особиста власність, але цей новий закон більше враховує їхні інтереси.

2021 року Софія сказала, що її мрія завести собаку пішла шкереберть, щойно вона привела Бабблз додому, і та одразу ж віддала перевагу Манганьєлло. Акторка пожартувала, що тварина "вкрала все, що належало їй" після того, як переїхала у квартиру в Лос-Анджелесі, де жила разом із Джо. Софія скаржилася, що Бабблз зайняла її місце в ліжку біля чоловіка, а вона змушена спати "з іншого боку".

Софія і Джо одружилися у 2015 році Фото: Instagram sofiavergara

Зазначимо, що шлюборозлучний процес спрощує той момент, що у Софії та Джо не було спільних дітей.

Раніше Фокус писав, що стала відома причина розлучення Вергари і Манганьєлло.