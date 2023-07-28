Окуляри-сердечка: Блейк Лайвлі показала ідеальний пляжний образ після народження четвертої дитини

Актриса опублікувала неймовірно стильний образ у червоному купальнику та оригінальних сонцезахисних окулярах.

Блейк Лайвлі продемонструвала свою феноменальну статуру в новому спекотному знімку в Instagram. 35-річна зірка "Пліткарки" опублікувала знімок у червоному бікіні з високою талією та оригінальних сонцезахисних окулярах у формі серця всього через п'ять місяців після народження четвертої дитини. Про це пише Daily Mail.

Образ Блейк доповнила смугастим жовто-білим рушником, а свої біляві локони вона зав'язала у хвостики.

Блейк Лайвлі

"Тепер я намалюю це за допомогою ШІ...", — написала вона в підписі до фото.

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Коли один з її 40 мільйонів підписників запитав у неї, як їй вдалося так швидко прийти у форму після народження четвертої дитини, Блейк відповіла на коментар, відзначивши свого тренера Дона Саладіно.

Вона пожартувала в коментарі, написавши, що це саме та людина, яка "допомагає їй знову влізти в її одяг після пологів".

"Він не просто тренер, а найкращий друг. І це говорить багато про що", — резюмувала Блейк.

У Блейк і Раяна Рейнольдса четверо дітей: їхні доньки Джеймс, вісім років; Інес, шість років; і Бетті, три;. Четверта дитина народилася десь у лютому цього року. Традиційно, актори не розкрили ні день народження малюка, ні його стать, ні його ім'я. Вони намагаються захищати свою сім'ю від уваги фанатів і журналістів.

Пара познайомилася на зйомках "Зеленого ліхтаря", який кінокритики називають одним із найгірших фільмів про супергероїв. Але Блейк і Раян продовжили зустрічатися і одружилися 2012 року, влаштувавши чарівну церемонію на ранчо в Південній Кароліні.

Зараз актриса знімається в новому проєкті в Норфолку, Англія.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Фільм називається "Все закінчується з нами", дата виходу на екрани призначена на початок 2024 року, попри те, що виробництво було припинено через безперервний страйк сценаристів WGA.

Раніше цього місяця Sony Pictures призначила дату виходу фільму на 9 лютого 2024 року.

Зйомки почалися в Хобокені, штат Нью-Джерсі, 5 травня, але до наступного місяця зйомки романтичного фільму припинилися, а знімальний майданчик був закритий через пікети.

Востаннє Блейка бачили на зйомках 9 червня, тоді як в іншому звіті Deadline йшлося про те, що на момент зупинки було знято менше половини фільму.

Нагадаємо, раніше Раян Рейнольдс розповів про четверту дитину і зазначив, що він "у захваті".