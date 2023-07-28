Весело і страшно. Рецензія на фільм "Маєток з привидами"

Не "Барбі" єдиною. В Україні вийшов у прокат новий фільм компанії Disney.

Цього тижня в Україні стартував показ нової адаптації кінокомпанією Disney картини, знятої за мотивами знаменитого американського атракціону, — "Маєток з привидами". Фокус уже подивився фільм і ділиться враженнями.

Одразу варто зазначити, що ця спроба Disney перетворити атракціон на досвід з екранізацією виявилася дещо вдалішою, ніж у його попередника з Едді Мерфі в головній ролі. Під егідою письменниці Кеті Діппольд і режисера Джастіна Сіміена "Маєток із привидами" 2023 року перетворився на душевну історію про привидів у Новому Орлеані, яка майстерно оповідає молодому поколінню про нерівну сутичку глибокого смутку із загробним життям.

Очевидно, що творці картини поставили на перше місце чутливі аспекти сценарію, при цьому зберігаючи амбіції справжнього фільму жахів з усіма наслідками, що з цього випливають. Взагалі, "Маєток із привидами" вдало балансує на межі між персонажами з класичними діснеївськими кодами (їх можна впізнати) і сценами, що ефектно лякають. Перед нами — така собі "диснеефікація" фільму жахів, що, по суті, вже цікаво! Але, звісно, вам не варто йти на нього всією сім'єю, а тільки з тими, хто точно не схильний лякатися.

Трейлер фільму "Особняк із привидами" 2023 року

Про що фільм "Маєток з привидами"

Головним героям фільму — матері-одиначці Габбі (Розаріо Доусон) та її синові-відлюднику Тревісу доведеться протистояти 999 духам у старовинному особняку. У контекст картини вдало вплетені ексцентричний професор Брюс (Денні Де Віто) і дуже дивний і холодний батько Кент (Оуен Вілсон). Замикає зіркову ходу будинком із привидами Тіффані Хедіш, якій дісталася роль авторитетної медіумки. Словом, на вас чекає коктейль із висококласного акторського каста, ефектного кумедно-моторошого сценарію за класикою жанру і красивого інтер'єру маєтка в Новому Орлеані.

Відверто кажучи, сценаристи пустилися в небезпечну авантюру, взявши за основу розповіді тему смерті як відправну точку сюжету та емоційного контексту картини, особливо з огляду на молодіжну аудиторію проекту. Але їм вдалося з ювелірною точністю пройти вузькою межею між страхом смерті, тонкими душевними переживаннями героїв і "комедизацією" того, що відбувається. Такі жанрові експерименти рідко до добра доводять, але "Маєток із привидами" — той рідкісний випадок, коли в команди все вийшло чудово!

На окрему увагу заслуговують спецефекти в цьому діснеївському фільмі жахів. Можна сказати одне: привиди вийшли на рідкість достовірними, та й взагалі вся постановка "історії духів" — справжня ода сучасним технологіям у кіно. Тільки заради спецефектів вам варто виділити трохи більше двох годин часу на перегляд цього фільму. Крім того, на вас чекає зустріч із Джаредом Лето і Джеймі Лі Кертіс у дуже несподіваних образах.

Іноді здається, що компанія Disney зібрала топових акторів, щоб розіграти кілька кумедних сцен у кіно, випробувати результати нових досягнень у технологіях, а взагалі — чудово повеселитися всім разом. Тому що саме такий вайб виходить від фільму: всім акторам весело, і вони трохи працюють. І все це — попри сюжетну лінію боротьби персонажів із власними демонами (вона може сподобатися не всім).

Чи варто дивитися фільм "Маєток з привидами"?

Так, якщо:

Ви давно не бачили такого об'ємного зіркового складу акторів і, зокрема, скучили за Денні Де Віто.

Вам подобаються історії про будинки з привидами.

Взагалі любите продукцію компанії Disney.

Ні, якщо:

У вас вразливі діти. Привиди у фільмі занадто реалістичні.

Раніше Фокус писав рецензії на фільми "Барбі" та "Оппенгеймер"