Глухий фанат, із яким Марго Роббі спілкувалася мовою жестів, розкрив деталі їхньої бесіди (відео)

Знаменитість, розмовляючи з фанатом мовою жестів, справила на нього величезне враження.

Томас Перрі, у якого є порушення слуху, розповів про свій досвід зустрічі з австралійською акторкою Марго Роббі. Відеозапис їхньої розмови мовою жестів на червоній килимовій доріжці став вірусним у соціальних мережах. Про це пише Daily Mail.

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Бесіда між чоловіком і 33-річною зіркою "Барбі" тривала близько трьох хвилин. Кліп показав, як пара спілкується мовою жестів на лондонській прем'єрі її фільму "Амстердам" у вересні минулого року, коли Роббі роздавала автографи.

Томас визнав, що збулася його мрія зустрітися з акторкою, і назвав її дуже "приземленою".

"Коли я був на прем'єрі фільму, я зовсім не нервував перед зустріччю з нею, — сказав він. — Я подумав, нічого собі, у неї немає часу базікати з багатьма людьми, але ми базікали близько трьох хвилин. Вона справді приземлена".

Він згадав, як Марго сказала йому, що їй "приємно познайомитися з ним". Томас, який у дитинстві хотів стати актором, похвалив Марго та сказав, що він сподівається, що вона "пам'ятає" їхню зустріч.

Чоловік також поділився, що був шокований, коли відео їхньої розмови мовою жестів стало вірусним, набравши 29,6 мільйона переглядів в інтернеті.

Відео знову спливло в соціальних мережах після того, як минулого тижня нарешті вийшов довгоочікуваний фільм "Барбі". Австралійська зірка грає головну роль разом із Раяном Гослінгом у ролі Кена у фільмі режисерки Ґрети Ґервіґ.

Нагадаємо, Марго Роббі розповіла про кумедні моменти на знімальному майданчику картини "Барбі".

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