Кевін Костнер на тлі скандального розлучення поїхав із дітьми на курорт в Аспені

Поки колишня дружина Кевіна Костнера проводить час на Гаваях із новим хлопцем, сам актор поїхав у гори разом із дітьми.

Розлучення Кевіна Костнера і Крістін Баумгартнер триває. І обіцяє стати одним із найскандальніших зіркових розставань цього літа. Колишнє подружжя посварилося і поїхало у відпустку, кожен, на свій курорт і якомога далі одне від одного. Про це пише NYpost.

Крістін Баумгартнер подала на розлучення 1 травня після 18 років шлюбу. Те, що було потім, стало потворним судовим розглядом. Кевін зажадав, щоб Крістін з'їхала з їхнього сімейного маєтку, вартістю 145 мільйонів доларів.

Крістін відмовилася, заявивши, що актор хоче залишити без даху над головою трьох її дітей.

"Він хоче залишити наших дітей бездомними. Хоче вигнати їх із дому, де вони прожили все своє життя. Але на це в нього немає жодних правових підстав", — заявила Крістін.

Актор зі свого боку заявив, що не виганяє з дому своїх трьох дітей від Крістін. А тільки хоче, щоб поїхала вона.

"Ми з Крістін будемо ділити рівну фізичну опіку над нашими дітьми. Це означає, що вони перебуватимуть у своєму домі, у своїх спальнях, зі своїм одягом, книжками та речами протягом усього часу, поки вони перебувають під моєю опікою, і в будь-який додатковий час, який вони захочуть бути там. Наші діти — підлітки, і вони можуть жити то в мене, то в Крістін, щойно вона знайде нове місце проживання. І діти не мають жодного стосунку до мого прохання. Я тільки прошу, щоб Крістін звільнила мій будинок", — заявив Костнер, зазначивши, що вона мала виїхати до початку липня.

Говорячи про колишню дружину Кевін Костнер був холодний і дав зрозуміти, що більше не хоче її бачити.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Статки Кевіна Костнера наразі становлять 250 мільйонів доларів, а за умовами шлюбного контракту, підписаного 2004 року, у разі розлучення Крістін Баумгартнер має покинути будинок актора, який він придбав ще до їхнього весілля.

Кевін Костнер уже поскаржився, що вона списала з його рахунку майже 100 тисяч доларів, а також намагалася вивезти з дому не лише своє майно, а й те, що було нажито в шлюбі. Йдеться про підстилку і миски для собак, пляжну парасольку, соковижималку і велотренажер.

Нині Крістін Баумгартнер відпочиває на Гаваях, а Кевін Костнер із дітьми поїхав на знаменитий гірськолижний курорт в Аспені, де в нього є маєток.

68-річну зірку Єллоустона бачили з дітьми від Крістін: синами Кейденом, 16 років, і Хейсом, 14 років, та донькою Грейс, 13 років. Раніше вони були разом із матір'ю, а тепер приїхали до батька.

Усі вони оселилися в маєтку батька з 12-ма спальнями, який він здавав в оренду за 36 тисяч доларів на місяць.

Діти Костнера, здавалося, були в гарному настрої, попри драму, яка розгортається навколо розлучення їхніх батьків.

У судових документах, отриманих ЗМІ минулого тижня, Костнер попросив, щоб його колишня, 49 років, скинулася на оплату його судових витрат у розмірі 100 000 доларів. Баумгартнер попросила суд відхилити це прохання, заявивши, що актор не отримав би такий рахунок, якби не вимагав її настільки швидко покинути їхній будинок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Крістін Баумгартнер поїхала на Гаваї разом із близьким другом свого колишнього чоловіка. Джош Коннор нещодавно розлучився і склав Крістін компанію.