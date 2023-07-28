Серіал "Форс-мажори" з Меган Маркл побив рекорд переглядів через 4 роки після завершення

Меган Маркл зіграла в семи з дев'яти сезонів серіалу і пішла звідти після заручин із принцом Гаррі.

Американський юридично-драматичний серіал "Форс-мажори", що транслювався USA Network з 2011 до 2019 рік, сягнув 3,14 мільярда хвилин потокового часу протягом тижня з 26 червня до 2 липня після його дебюту на Netflix минулого місяця, що стало новим рекордом, повідомив таблоїд Page Six у п'ятницю, 28 липня. Серіал перевершив попереднього рекордсмена, шоу "Маніфест", який набрав 2,49 мільярда хвилин перегляду.

Однак кількість хвилин перегляду "Форс-мажорів" може бути трохи вищою, оскільки Nielsen, що оприлюднив статистику переглядів, враховує лише телеперегляди у США, включно з потоковим мовленням на телефонах і планшетах.

Сюжет розповідає про Майка Росса, який влаштовується в юридичну фірму завдяки щасливому випадку, не маючи при цьому жодної освіти. Він стикається з купою проблем, які оригінально вирішує. Згодом він знайомиться з Рейчел, і їхні стосунки з робочих перетворюються на романтичні.

Серіал став знаменитим на весь світ після того, як актриса Меган Маркл почала зустрічатися з принцом Гаррі. Роман американки і члена однієї з найстаріших монарших родин Європи підвищив інтерес публіки до шоу, де Меган зіграла помічника юриста Рейчел Зейн разом з Патріком Дж. Адамсом і Габріелем Махтом.

Після заручин із Гаррі Маркл покинула серіал після сьомого сезону 2017 року.

Меган Маркл у ролі Рейчел Зейн Фото: Кадр из фильма

Вона вийшла заміж за принца у Віндзорському замку в травні 2018 року і народила йому двох дітей: Арчі і Лілбет, яким зараз чотири і два роки відповідно.

Після того, як стала членом королівської сім'ї, Меган відмовилася від акторської кар'єри, але після переїзду в США вона не так давно підписала контракт з агентством талантів голлівудського агента Арі Емануеля, WME, щоб стати "сильним гравцем" в індустрії.

"Незважаючи на те, що вона, звісно ж, актриса, йдеться не про фільми або шоу, в яких Меган може зніматися, а про створення проєктів, які вона продюсуватиме — вона хоче вести шоу", — сказав інсайдер.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі і Меган Маркл незадоволені тим, що їхній серіал "Гаррі і Меган" не номінований на премію "Еммі".