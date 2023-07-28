Чоловік Гайді Клум схопив її за сідниці під час їхнього відпочинку на Капрі ( фото)

Зіркове подружжя насолоджувалося компанією одне одного, прогулюючись Неаполітанською затокою.

Німецька супермодель, акторка і телеведуча Гайді Клум разом із 33-річним чоловіком Томом Каулітцем вирушили в романтичну відпустку на Капрі, Італія. Про це пише Daily Mail.

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Папараці "зловили" закохану пару під час прогулянки Неаполітанською затокою. У якийсь момент Гайді і Том пристрасно поцілувалися і гітарист Tokio Hotel схопив свою дружину за сідниці.

Цього дня 50-річна Клум мала стильний вигляд у смугастій лляній кофті з відкритими плечима і рукавами три чверті, а також відповідних вільних штанах. Вона прикрила очі сонцезахисними окулярами-авіаторами, доповнивши свій образ солом'яним капелюхом і місткою сумкою Saint Laurent 'Panier' з рафії (46 тисяч гривень).

Тим часом Том також обрав смужку, одягнувши білу футболку з елегантними штанами чінос. Він завершив стильний аутфіт сонцезахисними окулярами і браслетом Cartier.

Нагадаємо, Гайді Клум у свої 50 років розбиває всі стереотипи про старіння, продовжуючи вести дуже активне життя, відвідуючи вечірки і концерти та обираючи для цього найсміливіші вбрання. Так,кілька днів тому знаменитість відвідала концерт гурту Tokio Hotel, де її чоловік Том Каулітц грає на гітарі, а його брат Білл — фронтмен колективу.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум нещодавно провела з чоловіком відпустку на Сардинії, показавши звідти фото і відео.