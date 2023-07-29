Мадонна зізналася, що їй пощастило танцювати після проблем зі здоров'ям (відео)

Королева поп-музики почала почуватися значно краще і ділиться з шанувальниками домашнім контентом.

64-річна американська співачка Мадонна після того, як перенесла серйозні проблеми зі здоров'ям, через що довелося відкласти світовий тур "Celebration", повідомила фанатам, що почала почуватися набагато краще.

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У своєму Instagram-акаунті королева поп-музики опублікувала відео, показавши шанувальникам, що вона знову повільно танцює під хіт 1984 року "Lucky Star".

"Можливість рухати своїм тілом і трохи танцювати змушує мене почуватися найщасливішою зіркою у світі! — підписала публікацію Мадонна. — Дякую всім моїм шанувальникам і друзям! Ви, мабуть, теж моя щаслива зірка!"

Вона завершила свій новий пост, привітавши власний дебютний альбом "Madonna" з 40-річчям і додавши чотири смайлики із зірками.

Зіркові друзі та шанувальники швидко засипали її захопленими коментарями.

"Ви впустили це 👑", — написав The Weeknd.

"Все ще мій улюблений альбом", — прокоментував Diplo.

Нагадаємо, у червні менеджер Мадонни розповів, що в його клієнтки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії". Згідно з інсайдерською інформацією зарубіжних ЗМІ, знаменитість знайшли непритомною в її будинку.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Однак пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що причиною госпіталізації стало передозування наркотиками, однак офіційного підтвердження вона не отримала.

За словами близького оточення, артистка за кілька днів до того, що сталося, відчувала слабкість і запаморочення, проте не припиняла багатогодинних тренувань, готуючись до свого туру на честь 40-річчя творчої діяльності.

Раніше Фокус писав, що Мадонна довела себе до такого стану, намагаючись конкурувати з більш молодими зірками.