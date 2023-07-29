Гейлі і Джастін Бібер вирушили на побачення в стильних образах (фото)

Зіркова пара сходила на романтичну вечерю в ресторан італійської кухні.

26-річна американська модель Гейлі Бібер та її чоловік Джастін були помічені після спільної романтичної вечері в Funke в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

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Коли зіркова пара поверталася до свого автомобіля, 30-річний Джастін тримав у руках пакет з їжею, включно з піцою, з італійського ресторану, відомого своєю пастою ручної роботи, смаженими артишоками і фаршированими квітками гарбуза.

З цієї нагоди він одягнув блакитну бейсболку задом наперед, смугасту футболку оверсайз, джинси і пару синіх кросівок.

Його дружина вирішила продемонструвати свій підтягнутий живіт у білому вкороченому топі, який вона поєднувала з коричневим шкіряним блейзером Saint Laurent, світлими шортами-бермудами, мокасинами і чорною сумочкою YSL. Її волосся було ідеально зачесане назад у гладкий пучок і вона зробила легкий макіяж.

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