Потап показав, як Настя Каменських проводить час з його сином (фото)

Зіркова родина снідала в їхньому будинку під Києвом.

42-річний український музикант Потап (справжнє імʼя та прізвище — Олексій Потапенко) показав рідкісне фото Насті Каменських та свого 14-річного сина Андрія. Сімейним знімком продюсер поділився в Instagram.

На фото українська співачка та спадкоємець Потапа та продюсерки Ірини Горової снідають у будинку подружжя під Києвом.

"Сніданок 1+1 і Я @potapchiq @kamenskux💛💙", — написав Потап.

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Настя Каменських із сином Потапа

Підписники музиканта оцінили рідкісний сімейний кадр.

"Дуже позитивне фото! Ми любимо вас", "Як мило", "Сім'я", — пишуть фоловери Потапа.

"Якщо після цієї фотки тебе виженуть з дому, то готовий прийняти)))" — написав ведучий Слава Дьомін.

Потап та Настя Каменських

Потап та Ірина Горова були одружені з 1999 по 2014 роки. Від їхнього союзу підростає 14-річний син Андрій, який час від часу зʼявляється у соцмережах свого зіркового батька.

У травні 2019 музикант та Настя Каменських одружилися без попередження своїх фанатів.

Нагадаємо, Потап зворушливо привітав дружину з днем народження.

Також Фокус писав про чутки щодо ймовірного розлучення Потапа та Насті Каменських, які поширювалися взимку 2022-23.