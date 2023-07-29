Потап показав, як Настя Каменських проводить час з його сином (фото)
Зіркова родина снідала в їхньому будинку під Києвом.
42-річний український музикант Потап (справжнє імʼя та прізвище — Олексій Потапенко) показав рідкісне фото Насті Каменських та свого 14-річного сина Андрія. Сімейним знімком продюсер поділився в Instagram.
На фото українська співачка та спадкоємець Потапа та продюсерки Ірини Горової снідають у будинку подружжя під Києвом.
"Сніданок 1+1 і Я @potapchiq @kamenskux💛💙", — написав Потап.
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Підписники музиканта оцінили рідкісний сімейний кадр.
"Дуже позитивне фото! Ми любимо вас", "Як мило", "Сім'я", — пишуть фоловери Потапа.
"Якщо після цієї фотки тебе виженуть з дому, то готовий прийняти)))" — написав ведучий Слава Дьомін.
Потап та Ірина Горова були одружені з 1999 по 2014 роки. Від їхнього союзу підростає 14-річний син Андрій, який час від часу зʼявляється у соцмережах свого зіркового батька.
У травні 2019 музикант та Настя Каменських одружилися без попередження своїх фанатів.
Нагадаємо, Потап зворушливо привітав дружину з днем народження.
Також Фокус писав про чутки щодо ймовірного розлучення Потапа та Насті Каменських, які поширювалися взимку 2022-23.