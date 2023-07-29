Стало відомо, чому дизайнери весільної сукні принцеси Діани залишилися незадоволені своїм творінням

Весільна сукня принцеси Діани залишається одним з найзнаменитіших нарядів у світі.

Коли 1981 року принцеса Діана увійшла в собор Святого Павла, щоб вийти заміж за принца Чарльза, мільйони людей стежили за цим казковим видовищем. Але, як виявилося, дизайнерка Елізабет Емануель, яка створила вбрання, була "в жаху" коли побачила його на екрані телевізора. Про це пише Daily Mail.

Сукня принцеси Діани викликала трепет у мільйонів людей по всьому світу і надихнула ціле покоління майбутніх наречених.

Але дизайнерка культового вбрання почувалася зовсім по-іншому. Насправді вона втратила дар мови і "відчула слабкість", коли побачила сукню в день весілля.

Дизайнери Елізабет і Девід Емануель створили сукню Діани з шовкової тафти кольору слонової кістки зі старовинним мереживом.

Весільна сукня принцеси Діани Фото: Getty Images

На підготовку сукні пішли місяці, а дизайн тримався в найсуворішому секреті до дня весілля 29 липня 1981 року.

Але коли Елізабет і Девід дивилися по телевізору, як 20-річна Діана йде до собору Святого Павла, Елізабет сказала, що була "нажахана".

Сукня була пом'ятою після довгої поїздки в кареті.

Весільна сукня принцеси Діани Фото: Getty Images

Виступаючи перед ITV під час королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл ще 2018 року, Елізабет сказала: "Ми знали, що тканина трохи помнеться, але коли я побачила, як вона прибула до собору Святого Павла, і ми всі цим складки, я дійсно відчула слабкість. Я була в жаху, тому що, але все було пом'ятим, набагато більш пом'ятим, ніж ми припускали".

Повідомлялося, що сукня на той час коштувала близько 9000 фунтів стерлінгів, для її пошиття використовували шість різних матеріалів.

Дизайнери використовували 25 м шовкової тафти, 100 м тюлевого криноліну і 150 м сітки для фати. Також був прикріплений довгий 25-футовий шлейф з вишитого вручну шовку.

Щоб не зіпсувати вбрання перед королівським весіллям, для репетицій використовували інше вбрання.

На випадок надзвичайної ситуації дизайнери створили запасну сукню.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза

Після церемонії Діана особисто зателефонувала дизайнерам, щоб подякувати їм за роботу над вбранням.

"Після урочистих фото вони пішли на весільний сніданок, а я повернувся у свою студію в Мейфер. Там були всі дами з моєї майстерні, тож ми випили по келиху шампанського. У нас була невелика вечірка, і коли я вже хотів іти, задзвонив телефон. Це була Діана! Вона сказала: "Я просто хотіла сказати вам велике спасибі за сукню. Я люблю її. Принцу Чарльзу сподобалося. Усій родині сподобалося", — згадував Девід.

Втім, зім'ята спідниця не була єдиною катастрофою, що трапилася з сукнею Діани. Її візажистка Барбара Дейлі пролила на нього парфуми Houbigant Paris Quelques Fleurs, залишивши пляму.

Незважаючи на спроби видалити її, пляма залишилася. Тож Діані довелося піднімати спідницю за забруднене місце, щоб приховати пляму.

Вона робила вигляд, ніби вона просто намагається не наступити на довгий поділ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про весілля Діани і принца Чарльза. Приголомшлива церемонія пройшла з небувалим розмахом.