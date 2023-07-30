Джонні Деппа помітили з тростиною після травми ноги (фото)

Голівудська зірка зламав щиколотку під час просування свого фільму "Жанна Дюбаррі" на Каннському кінофестивалі в червні.

60-річного американського співака й актора Джонні Деппа помітили з тростиною. Зірка прибув до Бостона для виступу зі своєю групою The Hollywood Vampires, який спочатку перенесли через його травму щиколотки. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка серії фільмів "Пірати Карибського моря" посміхався, незважаючи на те, що використовував тростину для пересування.

Депп був одягнений у чорно-білий картатий блейзер великого розміру з картатим жилетом на ґудзиках і білою футболкою під ним. Він поєднував образ із сірими штанами і білою банданою з черепом, захованою в кишені. Актор також доповнив аутфіт багатошаровими намистами, завершивши своє вбрання синім капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Як відомо, голлівудський актор зламав щиколотку під час просування свого останнього фільму "Жанна Дюбаррі" на Каннському кінофестивалі. Травма посилилася, коли Джонні виступив на спеціальному шоу, щоб вшанувати пам'ять свого друга-гітариста Джеффа Бека. Через його стан концерти Hollywood Vampires довелося скасувати.

Гурт Hollywood Vampires у 2012 році заснували Еліс Купер, Джонні Депп і Джо Перрі. Вони хотіли відродити дух і атмосферу "The Hollywood Vampires" — знаменитого клубу, що існував у 1970-х роках, який відвідували Кіт Мун, Джон Леннон, Рінго Старр та інші легенди рок-музики.

Також Фокус писав, що Джонні Деппа знайшли без свідомості в номері готелю.