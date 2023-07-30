Вразив громадськість: принц Вільям приготував бургери у фудтраку (фото, відео)

Принц Уельський отримав титул шеф-кухаря, принаймні тимчасово.

41-річний принц Вільям об'єднався з командою Sorted Food, яка має понад 2,7 мільйона підписників на YouTube і виступає за екологічно безпечні харчові рішення та експерименти з гаджетами, щоб привернути увагу до роботи трьох переможців премії William's Earthshot Prize, кульмінацією якої стало створення бургера Earthshot на рослинній основі. Про це пише People.

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У новому епізоді принц Вільям з'явився на кухні Sorted Food.

Пояснюючи свій екологічний проєкт, принц Вільям сказав: "Я не знаю, чи чули ви, хлопці, про премію Earthshot Prize, але це ініціатива, яку я розпочав приблизно два роки тому, хоча на її створення пішло майже чотири роки. Він задуманий як екологічна премія, спрямована на вирішення найсерйозніших екологічних проблем у світі".

У межах партнерства вони розробили бургер Earthshot, який був приготований з тепличних овочів Kheyti, його створювали на переносній плиті з більш чистим горінням і запаковували у коробку, що біологічно розкладається.

Придумавши гамбургер Earthshot, принц Вільям приєднався до хлопців у фургоні з їжею, щоб подати страву — на превеликий подив їхніх клієнтів. На додачу до відгуків клієнтів про важливість екологічно чистих продуктів харчування та упаковки, бургер на рослинній основі отримав схвальні відгуки.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям продемонстрували свої кулінарні навички.