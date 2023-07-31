31 липня 2023 року: Іоанна Печерського — чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна гуляти після заходу сонця та підмітати підлогу.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Печерського. Він жив у Київській Русі у XII столітті й був ченцем Києво-Печерської лаври. Іоанн присвятив себе служінню Богу із самої юності: дотримувався суворого способу життя, багато молився, їв тільки хліб, пив воду, носив легкий одяг навіть узимку. Помер 1160 року в Києво-Печерському монастирі.
Чого не можна робити 31 липня:
- іти в лазню з натільним хрестиком;
- гуляти після заходу сонця;
- підмітати підлогу.
Народні прикмети й повір'я:
- спека — грудень буде дуже морозним;
- почало жовтіти листя — осінь буде ранньою;
- павуки активно плетуть сіті — опадів чекайте нескоро;
- яка погода в останній день липня, такою вона буде й восени.
День ангела святкують:
Іван, Омелян.
Народилися в цей день:
1944 рік — Джеральдіна Чаплін, американська кіноакторка, дочка Чарлі Чапліна;
1965 рік — Джоан К. Роулінг, англійська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера.
Також цього дня:
1919 рік — армія УНР і Українська Галицька армія займають Київ;
1837 рік — закладають будівлю (Червоний корпус) Київського університету;
1971 рік — уперше людина проїхалася по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;
1994 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною — 6,14 м.