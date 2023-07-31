Мадонна зізналася, що дуже пишається своїми дітьми (фото)

Мадонна подякувала своїм дітям за те, що вони підтримали її в скрутну хвилину, зокрема, коли в неї були серйозні проблеми зі здоров'ям.

64-річна американська співачка Мадонна зізналася, що в захваті від того, що її діти були поруч із нею у важкі моменти. Ікона поп-музики поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фото разом зі зворушливим підписом, розмірковуючи про минулий місяць після її госпіталізації.

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На одному знімку вона зображена зі своїм первістком, 26-річною Лурдес Леон, яка показала знак миру, позуючи зі своєю зірковою матір'ю.

"Любов сім'ї та друзів — найкращі ліки. Місяць поза лікарнею, і я можу поміркувати", — почала Мадонна.

Мадонна і Лурдес Леон Фото: Instagram @madonna

На іншому знімку артистка обіймає свого 17-річного сина Девіда.

"Як Мати, ви справді можете загрузнути в потребах своїх дітей і, здавалося б, нескінченному даруванні. Але коли фішки вичерпувалися, мої діти справді прийшли до мене. Я побачила в них той бік, якого ніколи раніше не бачила. Це мало велике значення. Як і любов та підтримка моїх друзів", — продовжила в підписі до публікації знаменитість.

Мадонна із сином Фото: Instagram @madonna

У пост було включено фотографію Мадонни, яка тримає фотографію в рамці.

Вона пояснила: "Якщо ви збільшите зображення, яке я тримаю в руках, ви побачите полароїд, зроблений Енді Ворголом із зображенням Кіта Гарінга в куртці з намальованим на ній обличчям Майкла Джексона. Ідеальний трикутник Сяйва. Художник, який торкнувся так багато життів, зокрема й мого. Я ридала, коли відкрила цей подарунок, бо зрозуміла, як мені пощастило, що я жива. І як же мені пощастило, що я знала цих людей і багатьох інших, яких уже немає".

Мадонна Фото: Instagram @madonna

Мадонна подякувала своєму менеджеру Гаю Осірі за подарунок, а потім написала: "І спасибі всім моїм ангелам, які захистили мене і дозволили мені залишитися, щоб закінчити свою роботу!"

Нагадаємо, у червні менеджер Мадонни розповів, що в його клієнтки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії". Згідно з інсайдерською інформацією зарубіжних ЗМІ, знаменитість знайшли непритомною в її будинку.

Однак пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що причиною госпіталізації стало передозування наркотиками, однак офіційного підтвердження вона не отримала.

За словами близького оточення, артистка за кілька днів до того, що сталося, відчувала слабкість і запаморочення, проте не припиняла багатогодинних тренувань, готуючись до свого туру на честь 40-річчя творчої діяльності.

Раніше Фокус писав, що Мадонна довела себе до такого стану, намагаючись конкурувати з більш молодими зірками.