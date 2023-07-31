Девід був розлючений: нові подробиці сварки між Бекхемами та Меган Маркл

Принц Гаррі та його дружина дружили з Вікторією і Девідом Бекхем, але дружба скінчилася після брехливих звинувачень.

Девід і Вікторія Бекхем були хорошими приятелями з принцом Гаррі і королівською сім'єю загалом, ще до його весілля з Меган Маркл. Вони були присутні на королівських весіллях і важливих заходах. І коли Меган стала членом королівської сім'ї, вони її підтримували після переїзду до Великої Британії зі США. Але тепер дружбі кінець. Про це пише NYpost.

Причому ці стосунки закінчилися найскандальнішим чином.

За словами анонімного інсайдера, нещодавно між Девідом Бекхемом і принцом Гаррі відбулася телефонна розмова, після якої футболіст був "розлючений".

Девід і Вікторія Бекхем Фото: Instagram davidbeckham

Адже його звинуватили в тому, що він "злив" якусь інформацію про герцогів Сассекських таблоїдам.

Джерело повідомило минулої неділі, що Девід "абсолютно до біса розлючений" після звинувачень, які нібито пролунали під час напруженої телефонної розмови між парами.

"Помиритися зараз малоймовірно", — заявив інсайдер. Утім, жодна зі сторін поки що не дала коментарі.

Девід і Вікторія на весіллях принців Вільяма і Гаррі

Утім, у Меган Маркл ще залишається чимало впливових друзів, яких вона завела після того, як вийшла заміж за принца Гаррі, переїхала до США й оселилася в Монтесіто.

Меган Маркл потоваришувала з Вікторією Джексон, косметичною магнаткою і своєю сусідкою: маєток Джексон та її сім'ї розташований поруч із будинком герцогів Сассекських.

"Вікторія — динамічна сила. Вона побудувала бізнес, але також подолала негаразди в особистому житті. Вона і Меган пов'язані на багатьох рівнях. Вони дуже близькі, вони обожнюють один одного", — заявив інсайдер.

Ходять чутки, що колишня акторка "Форс-мажорів" дружить зі стилісткою зачісок Амандою Леоне, а також із голлівудським магнатом Арі Емануелем, генеральним директором William Morris Endeavour, і його дружиною, модельєкою Сарою Стаудінгер.

"Арі та його дружина входять до нової групи дружби Меган. У Меган є згуртоване коло друзів, які дуже її захищають", — заявило джерело з Каліфорнії.

Ексклюзивне внутрішнє коло Сассексів назвав "Montecito Mafia" один голлівудський агент. І до нього, за чутками, входять Опра Вінфрі, Гейл Кінг, фотограф Місан Гарріман і колишні колеги Меган з "Форс-мажорів" Сара Рафферті та Ебігейл Спенсер.

Відома активістка Глорія Стайнем також стала близькою подругою герцогині, вручивши Меган премію Women of Vision лише за кілька годин до того, як пару залучили до ймовірної "майже катастрофічної" автомобільної погоні в травні.

Меган Маркл і принц Гаррі на врученні премії Фото: Getty Images

А ось ще одні зіркові сусіди Гаррі та Меган у Монтесіто, попзірка Кеті Перрі, яка виступала на коронації короля Чарльза, та її чоловік, актор Орландо Блум, схоже, зі скандальною парою не дружать. Хоч вони і спілкувалися раніше.

Джерело повідомило, що Перрі "багато подорожувала", через що "важко підтримувати близьку дружбу".

"Кеті виступала на коронаційному концерті короля Чарльза, тож, можливо, вона стала на чийсь бік?" — заявив інсайдер із Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сварку Меган Маркл з Бекхемами. А також про те, як герцогиня Сассекська перестає спілкуватися з тими, хто більше їй не потрібен. Так, до "чорного списку" потрапив навіть її власний батько.

А зірка реаліті-шоу Міллі Макінтош, з якою Меган тісно спілкувалася в минулому, розповіла, як герцогиня викреслює людей зі свого життя. За словами Міллі, Меган просто припинила всяке спілкування без пояснень.