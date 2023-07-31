Джордж і Амаль Клуні насолоджуються відпочинком із дітьми на озері Комо (фото)

Сімейство Клуні насолоджувалося розслаблюючою прогулянкою на човні на озері Комо.

62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль насолоджуються відпочинком в Італії. Зіркове подружжя помітили на човні зі своїми дітьми під час сімейної прогулянки озером Комо. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" ніжився на спекотному сонці зі своїми близькими в мальовничому місці на півночі Італії. Актор, який також володіє розкішною віллою в цьому районі, був у чорній сорочці поло з короткими рукавами і штанах кольору хакі. Джордж також одягнув пару коричневих туфель і сині світловідбивні окуляри, щоб захистити очі від яскравого сонця.

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Амаль продемонструвала своє шикарне почуття стилю в модному чорному сарафані з рюшами від Alaia. Сукня відрізнялася корсетним ліфом і розкльошеною спідницею. 45-річна юристка доповнила ансамбль стильними босоніжками на танкетці, маленькою чорно-білою сумочкою, сонцезахисними окулярами і солом'яним капелюхом.

Пара була помічена сидячою поруч зі своїми 6-річними близнюками Еллою та Олександром на маленькому човні.

Джордж і Амаль вперше зустрілися 2013 року після того, як їх познайомив спільний друг. Рік потому актор став на одне коліно і зробив пропозицію. Пара зв'язала себе узами шлюбу у Венеціанській ратуші, а два дні по тому провели розкішну весільну церемонію в місті 2014 року. У 2017 році у них народилися близнюки Олександр і Елла.

Раніше Фокус писав, що Амаль Клуні вирушила на побачення з чоловіком у сріблястій міні-сукні.