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Джордж і Амаль Клуні насолоджуються відпочинком із дітьми на озері Комо (фото)

Владислава Присяжнюк
Фото: Getty | Джордж та Амаль Клуні відпочивають в Італії

Сімейство Клуні насолоджувалося розслаблюючою прогулянкою на човні на озері Комо.

62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль насолоджуються відпочинком в Італії. Зіркове подружжя помітили на човні зі своїми дітьми під час сімейної прогулянки озером Комо. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" ніжився на спекотному сонці зі своїми близькими в мальовничому місці на півночі Італії. Актор, який також володіє розкішною віллою в цьому районі, був у чорній сорочці поло з короткими рукавами і штанах кольору хакі. Джордж також одягнув пару коричневих туфель і сині світловідбивні окуляри, щоб захистити очі від яскравого сонця.

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Амаль продемонструвала своє шикарне почуття стилю в модному чорному сарафані з рюшами від Alaia. Сукня відрізнялася корсетним ліфом і розкльошеною спідницею. 45-річна юристка доповнила ансамбль стильними босоніжками на танкетці, маленькою чорно-білою сумочкою, сонцезахисними окулярами і солом'яним капелюхом.

Пара була помічена сидячою поруч зі своїми 6-річними близнюками Еллою та Олександром на маленькому човні.

Джордж і Амаль вперше зустрілися 2013 року після того, як їх познайомив спільний друг. Рік потому актор став на одне коліно і зробив пропозицію. Пара зв'язала себе узами шлюбу у Венеціанській ратуші, а два дні по тому провели розкішну весільну церемонію в місті 2014 року. У 2017 році у них народилися близнюки Олександр і Елла.

Раніше Фокус писав, що Амаль Клуні вирушила на побачення з чоловіком у сріблястій міні-сукні.