Справжнє кохання: Кетрін Зета-Джонс продемонструвала почуття до Майкла Дугласа

Зараз 53-річна актриса та її чоловік відпочивають у Портофіно на яхті в компанії друзів.

53-річна Кетрін Зета-Джонс і 78-річний Майкл Дуглас, як і багато голлівудських зірок, вирушили у відпустку в Італію. Пару бачили на яхті в Портофіно. І вони обіймалися, демонструючи почуття одне до одного. Про це пише Daily Mail.

53-річна валлійська акторка мала чудовий вигляд у максі-сукні в стилі бохо. Образ вона доповнила намистом з бісеру і великими золотими сережками. А також великими сонцезахисними окулярами.

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Тим часом Майкл обрав стандартний образ для відпочинку: шорти і футболку з бейсболкою.

До пари приєдналися друзі. Усі разом вони базікали за коктейлями, насолоджувалися шведським столом і веселилися.

А Кетрін демонструвала свої почуття до чоловіка, обіймаючи його за плечі і поклавши голову йому на плече.

Зірка "Фатального потягу" одружений із зіркою "Венздей", яка молодша за нього на 25 років, з 2000 року.

Пара пов'язала себе тенетами шлюбу в готелі Plaza в Нью-Йорку після того, як вони почали зустрічатися двома роками раніше. Зараз дует Майкла Дугласа і Кетрін Зета-Джонс вважається одним із найміцніших у Голлівуді.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

У 2001 році Кетрін розповіла Ларрі Кінгу про те, як почалися їхні стосунки. Вони познайомилися ще 1996 року на кінофестивалі в Довілі.

"Мені сказали, що Майкл Дуглас хоче зустрітися зі мною. Я трохи нервувала, бо не зовсім розуміла, навіщо йому це треба", — згадувала актриса.

Дуглас тоді просував фільм "Ідеальне вбивство", а Кетрін Зета-Джонс приїхала на кінофестиваль з картиною "Маска Зорро".

Їхні друзі Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт, які тоді були одружені, представили акторів на приватній вечері.

Майкл запитав Кетрін, чи може він сісти поруч із нею.

Як відомо, він сказав їй, що збирається стати батьком її дітей, що її шокувало, і незабаром після цього послав квіти, щоб перепросити. Вони стали спілкуватися телефоном. І через 9 місяців Кетрін запитала: "Чому ми не разом?".

"Одного разу ми подивилися один на одного і сказали: "Нам дуже весело разом", — сказала вона.

Майкл освідчився їй у своєму будинку в Аспені напередодні Нового року 1999 року з діамантовою каблучкою за 1 мільйон доларів.

У Кетрін і Майкла є двоє дітей: син Ділан, 22 роки, і дочка Керіс, 20 років. У Майкла також є син Кемерон Дуглас, 43 роки, від першого шлюбу з Діандрою Лукер.

Кетрін Зета-Джонс

Нагадаємо, раніше Кетрін Зета-Джонс уже показувала фото з відпустки у своїх соцмережах. Вона запостила знімки в стильному купальнику кольору хакі.