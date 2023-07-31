Принц Вільям та Кейт Міддлтон не залишаться в замку Балморал під час відпустки: у чому причина

Балморал — улюблений маєток Єлизавети II, де вона провела свої останні дні.

Після того як король Чарльз III зійшов на трон по смерті своєї матері Єлизавети II, він зберіг її традицію збирати у шотландському замку Балморал своїх родичів під час літніх відпусток. До них із Каміллою туди приїжджають члени великої родини, і принц і принцеса Уельські зі своїми трьома дітьми не стали винятком. Однак, на відміну від інших членів королівської родини, Кейт та Вільям не залишаються в замку Балморал на ніч. Як пише Hello, цьому є цілком логічне пояснення.

На території великого замку подружжя має власний будинок, відомий як Там-На-Гар. Його принцу Вільяму подарувала прабабуся, королева-мати до того, як померла 2002 року.

Про цей будинок відомо небагато, ще менше його фотографій. Це скромний котедж із трьома спальнями, так що цілком імовірно, що принц Луї та принц Джордж будуть спати в одній кімнаті. За словами інсайдерів, Кейт та Вільям раніше вже приїжджали сюди з дітьми. Вони люблять цей будинок за те, що він захований від цікавих очей, і тут вся родина може побути на самоті, не переживаючи, що за ними полюватимуть папараці.

На території маєтку Балморал площею 50 000 акрів розташовані 150 будівель, а Там-На-Гар побудований у безпосередній близькості від Біркхолла, резиденції короля Чарльза і королеви Камілли в Балморалі, де вони усамітнилися під час пандемії коронавірусу.

Раніше Фокус писав, що принцу Джорджу подарували найкрасивіший лук на території Румунії, проте там 10-річний первісток принца та принцеси Уельських не був ще жодного разу.