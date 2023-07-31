Лурдес Леон оголеною знялася в рекламі сумочок

Дочка Мадонни позувала із сумочками бренду Dion Lee.

Лурдес Леон, дочка Мадонни та танцюриста Карлоса Леона, знялася у провокативній фотосесії для рекламного кампейну Dion Lee. Лурдес позувала оголеною та з сумочками. Про це пише Page Six.

Дочка Мадонни, Лурдес Леон, стала обличчям нової сміливої кампанії дизайнера Діон Лі. Вона позувала оголеною, щоб продемонструвати нову колекцію бренду Cage Chain на фотографіях, якими вона поділилася у Instagram у понеділок.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу шоу-бізнесу!

"Сумочки Dion Lee", — написала вона під фотографіями, відзначивши бренд і фотографа Карлоту Герреро.

Лурдес Леон Фото: Instagram/lourdesleon Лурдес Леон Фото: Instagram/lourdesleon

На першому фото 26-річна модель позує у чомусь схожому на чорний шкіряний топ від бюстгальтера, прикрашений ланцюжками, але насправді це дві сумки, перевернуті набік.

Вона доповнила образ чоботями вище коліна з відкритим носком і зробила яскравий макіяж.

До речі, кожна із сумочок, які демонструвала Лурдес, коштує 990 доларів.

Лурдес Леон у рекламній кампейні

Лурдес Леон не новачок у модельному бізнесі. Ще в дитинстві вона знялася у кліпі своєї знаменитої матері, а після, коли подорослішала, вона стала героїнею багатьох рекламних кампейнів, у тому числі для таких брендів, як Adidas by Stella McCartney та Mugler.

Нещодавно вона опублікувала нові фото якраз перед тим, як її мати, попдіва Мадонна, потрапила до лікарні.

Сама Мадонна подякувала своїм дітям : Лурдес, Рокко Річі, а також Девіда, Мерсі та близнюків Стеллу та Естер за те, що вони відвідали її в лікарні і були поруч, коли їй була потрібна їхня підтримка.

Роздумуючи про свої страхи, Мадонна написала в щирому пості в Instagram в неділю, що "коли її сили закінчувалися, мої діти дійсно прийшли до мене".

"Я побачила в них той бік, якого ніколи раніше не бачила. Це все змінило", — зізналася співачка.

У червні менеджер Мадонни розповів, що у співачки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії". Знаменитість знайшли непритомною в її будинку. До госпіталізації вона скаржилася на запаморочення та погане самопочуття.

Лурдес Леон у рекламній кампейні

Раніше Лурдес Леон позувала у відвертій фотосесії та рекламному кампейні для Mugler. Модні журналісти зазначили, що дівчина повторила образ своєї знаменитої матері, одягнувши напівпрозорий комбінезон.