Tiffany та Бейонсе представили спільну колекцію прикрас із 2000-х

Бейонсе повернула на прилавки модного бренду культові підвіски, які були хітами 23 роки тому.

Бейонсе поєднується з Tiffany & Co., щоб переосмислити класичні намиста 2000-х років. Лімітована колекція Return to Tiffany x Beyoncе віддає шану популярним намистам з підвісками у формі серця, які були натхненні брелоком для ключів, вперше випущеним у 1969 році. Про це пише Page Six.

Так попзірка святкує успіх свого світового турне "Ренесанс", що збирає десятки тисяч глядачів.

Одне з концертних нарядів Бейонсе

Культові прикраси Тіффані з підвісками були популярними на початку 2000-х. Особливо серед підлітків, що зробило їх дуже популярним. Найчастіше їх купували як подарунки.

Тепер капсульна колекція є новою інтерпретацією культового браслета-шарма Return to Tiffany Heart Tag з фірмовим гравіюванням від Queen B, написом "Ласкаво просимо в епоху Відродження" та ім'ям Бейонсе внизу.

Мода на 2000 рік та ностальгію зараз на піку популярності, особливо серед мільйонів та молоді, так що і ювелірні прикраси у ретро-стилі, напевно, будуть швидко розпродані.

Прикраса від Бейонсе та Tiffany & Co.

Весь прибуток від продажів буде спрямований на стипендіальну програму About Love, яка є постійним партнерством між Tiffany & Co., BeyGOOD та Фондом Шона Картера, яке допомагає фінансувати стипендії для студентів, які вивчають мистецтво, у п'яти коледжах та університетах, які з давніх досі приймали афроамериканців.

Tiffany & Co. була офіційним ювеліром світового турне співачки "Crazy In Love", а Бейонсе носила на сцені безліч дивовижних дорогоцінних прикрас від цього бренду, зокрема свої ефектні сережки, інкрустовані діамантами.

Бейонсе останні кілька років працює із розкішним ювелірним будинком Tiffany & Co. та знімається у рекламних кампаніях, але випускає власну колекцію прикрас вперше.

Продаж колекції стартує в суботу, коли Бейонсе виступатиме в Нью-Джерсі.

Нагадаємо, у вересні Бейонсе знялася у рекламній кампанії Tiffany & Co. Lose Yourself in Love, що поєднує в собі класику та індивідуальні витвори бренду, у тому числі кольє Tiffany HardWear, створене спеціально для рекламної кампанії за 40 годин.

Бейонсе в унікальному кольє з жовтим діамантом Фото: Tiffany&Co.

У 2021 році Бейонсе та її чоловік, 52-річний Джей-Зі, знялися в рекламній кампанії бренду "Про кохання", а Бейонсе продемонстрував унікальний жовтий діамант Tiffany вагою 129 каратів, який раніше носила Одрі Хепберн у рекламній фотосесії.

Після Одрі та перед Бейонсе унікальний жовтий діамант носила на церемонії "Оскар" Леді Гага. Його вартість – понад 30 мільйонів доларів. Але продавати його не збираються. Він є символом та талісманом бренду Тіффані.