Бред Пітт призупинив зйомки фільму про "Формулу-1"

Команда фільму сподівається, що за два місяці проблему буде вирішено, і вони зможуть продовжити роботу над картиною.

Американський актор Бред Пітт, який прилетів до Великобританії для зйомок фільму "Апогей" про "Формулу-1", призупинив виробництво, щоб підтримати своїх колег, які беруть участь у страйку акторів та сценаристів, пише Deadline.

"Бред погодився, що вони закінчать заплановані зйомки, але відклав заплановане провадження на наступні два місяці. Актори та знімальна група "Апогея" знімалися в Будапешті (Угорщина), але Бред закликав перенести майбутні дати на знак солідарності з усіма, хто страйкує. Відстрочка виробництва була серйозним викликом, особливо у фінансовому плані, але Бред вислухав побоювання людей, з якими він працює, та хоче показати свою підтримку”, – повідомив інсайдер.

Інше джерело додало, що у ці вихідні знімальна група мала зніматися на трасі Circuit de Spa-Francorchamps, яку часто називають Спа, в Бельгії, де незабаром відбудеться справжній Гран-прі країни, але зараз цього не станеться.

Після Європи зйомки планували продовжити у Лас-Вегасі у листопаді. Учасники страйку, а також усі, хто задіяний у кіновиробництві, сподіваються, що на той час проблему буде вирішено, а вимоги протестувальників враховано.

"Апогей" – майбутній художній фільм американського режисера Джозефа Косінскі у жанрі спортивної драми, головні ролі в якому грають Бред Пітт, Хав'єр Бардем та Демсон Ідріс. Прем'єра картини відбудеться 2024 року на Apple.

Пітт не лише грає одну з головних ролей, а й є продюсером фільму разом із колишнім чемпіоном світу Льюїсом Хемілтоном. Команда нещодавно приєдналася до реальних команд Гран-прі на британській гонці в Сільверстоуні в Англії, де Пітт брав участь у брифінгу пілотів Формули-1, а пізніше сам вийшов на трасу, розігнавшись до заявленої швидкості 150 миль на годину.

Страйк сценаристів розпочався 2 травня. Це сталося після того, як вони не змогли домовитись з Альянсом продюсерів кіно та телебачення (AMPTP). Це перший страйк WGA за 15 років — страйк 2007–2008 років тривав 100 днів. Попередній страйк у 1988 році в даний час залишається найтривалішим в історії, триваючи загалом 153 дні.

З 13 липня до страйку приєдналися члени Гільдії кіноакторів (SAG) та Американської федерації артистів телебачення та радіо (AFTRA).

Раніше Фокус писав, що через страйк зірвалося проведення 75-ї церемонії "Еммі".