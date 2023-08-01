1 серпня 2023 року: Макрини Молодшої — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна ходити в гості після полудня та сваритися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Макрини Молодшої. Вона була сестрою Василя Великого, народилася в Кесарії Каппадокійській у 324 році. Вона допомагала своїй матері виховувати дітей, серед яких був Василь. Макрина разом із матір'ю відійшла від світського життя приблизно у 357 році та навіть стала настоятелькою однієї з перших громад для черниць у Малій Азії. Померла у 380 році.
Що не можна робити 1 серпня:
- вбивати худобу;
- ходити в гості після полудня;
- сваритися.
Народні прикмети та повір'я:
- дощ – буде добрий урожай наступного року;
- сонячний і теплий день — бабине літо буде довгим;
- дме східний вітер — до грози.
День ангела святкують:
Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихін, Євгенія.
Народилися цього дня:
1936 рік — Ів Сен-Лоран (пом. 2008), французький модельєр.
Також у цей день:
1492 рік — перша письмова згадка про Запорізьких козаків;
1498 рік — мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);
1774 рік — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;
1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника;
1997 рік — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", підіймають Військово-морський прапор України.