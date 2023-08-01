Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу Pepsi 1992 року (відео)

Щоправда цього разу зірка подіумів використовує не газовану воду. Замість цього вона підходить до бару, щоб випити крижану маргариту Casamigos.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд відтворила свою культову рекламу газованої води Pepsi 90-х у музичному відео на пісню TikTok з рейтингом X "One Margarita". Короткий ролик вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті, повідомивши, що повне відео вийде 1 серпня.

Ролик починається з того, що супермодель під'їжджає до історичного клубу фламенко El Cid у Лос-Анджелесі на старовинному спортивному автомобілі. Коли вона встає з пасажирського сидіння і з важливим виглядом прямує до бару, всі обертаються, щоб мигцем побачити Кроуфорд у тій же білій майці та джинсових шортах, які вона носила в рекламі Pepsi 1992 року.

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Один із барменів простягає брюнетці маргариту, приготовану з текіли Casamigos. Алкогольним брендом володіє її чоловік Ренді Гербер. Звичайно ж, вона випиває коктейль залпом, перш ніж комік That Chick Angel штовхає її на землю, і починається біт вірусної пісні.

Енджел, чиє справжнє ім'я Енджел Лакета Мур, у вівторок випустить повне відео, зняте Джейком Вілсоном і спродюсоване Люком Андерсоном. У ньому також бере участь репер Saucy Santana.

Оригінальна реклама Pepsi 1992 року

Нагадаємо, 2021 року, майже 30 років потому, Сінді вже повторювала культовий образ заради благої мети. Тоді знаменитість збирала кошти для Американської сімейної дитячої лікарні в Медісоні, штат Вісконсин.

Раніше Фокус писав, що Сінді Кроуфорд слідує тренду на Barbiecore.