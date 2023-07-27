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Стиль життя

Сінді Кроуфорд наслідує тренд на Barbiecore (фото)

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Фото: Instagram/cindycrawford | Сінді Кроуфорд

Зірка подіумів постала у вінтажній фотосесії.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд підтримала тренд на Barbiecore. Знімками у стильному образі зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

Мама двох позувала в полі біля вінтажного кабріолету. Для фотосесії вона обрала рожеву блузку без рукавів, жовті штани з широким білим поясом та рукавички. До образу Кроуфорд додала сонцезахисні окуляри та перлинне намисто.

"Уся в лялечку", — підписала кадри супермодель.

Сінді Кроуфорд

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Підписники моделі оцінили її нову зйомку та наслідування тренду на Barbiecore після виходу фільму Грети Гервіг з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

"Сінді, ти найкраща модель у світі!", "Розкішний олдскульний гламур, мені це подобається", "завжди найпрекрасніша", — пишуть у коментарях фоловери американської супермоделі.

А колега по цеху Сінді Лінда Євангеліста залишила кілька емодзі у вигляді рожевих сердечок.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала архівний знімок у бікіні.

Також Фокус писав про те, як члени королівської родини Великобританії виглядали би у світі Барбі.