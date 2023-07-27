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Стиль жизни

Синди Кроуфорд следует тренду на Barbiecore (фото)

Синди Кроуфорд, Синди Кроуфорд тренд на барбикор, олдскульный гламур, Синди Кроуфорд стиль, винтажная съемка
Фото: Instagram/cindycrawford | Синди Кроуфорд

Звезда подиумов предстала в винтажной фотосессии.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поддержала тренд на Barbiecore. Снимками в стильном образе звезда подиумов делится в своем Instagram.

Мама двоих позировала в поле возле винтажного кабриолета. Для фотосессии она выбрала розовую блузку без рукавов, желтые брюки с широким белым поясом и перчатки. К образу Кроуфорд добавила солнцезащитные очки и жемчужное ожерелье.

"Вся в куколку", — подписала кадры супермодель.

Синди Кроуфорд

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Подписчики модели оценили ее новую съемку и подражание тренду на Barbiecore после выхода фильма Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

"Синди, ты лучшая модель в мире!", "Роскошный олдскульный гламур, мне это нравится", "Всегда самая прекрасная", — пишут в комментариях фолловеры американской супермодели.

А коллега по цеху Синди Линда Евангелиста оставила несколько эмодзи в виде розовых сердечек.

Напомним, Синди Кроуфорд показала архивный снимок в бикини.

Также Фокус писал о том, как члены королевской семьи Великобритании выглядели бы в мире Барби.