Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком в бикини (фото)

Знаменитость показала работу известного фотографа Херба Ритца.

Related video

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась архивным кадром в бикини. Снимок звезда подиумов опубликовала в Instagram-аккаунте с 7,7 млн подписчиков.

"Долгие выходные ❤️🤍💙", — подписала фото мама двоих, которым поделилась в День независимости США.

На снимке Синди позирует в черном в горошок бикини на фоне океана. Волосы звезды подиумов распущены.

Она также отметила автора кадра. Им стал Херб Ритц — фотограф, известный своим сотрудничеством с моделями и другими знаменитостями 1980-х и 1990-х годов. Его работы были сосредоточены на черно-белой фотографии и портретах, часто в стиле классической греческой скульптуры, что подчеркивало человеческие формы. В 2002 году художник ушел из жизни.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Синди Кроуфорд

"Супермодель мира 😍✨👑🌟", "Самая красивая женщина в мире❤️", "Просто самая красивая женщина из всех! Моя Богиня ❤️🙌", "@cindycrawford ты все еще выглядишь так же; великолепно", — пишут подписчики Кроуфорд в комментариях.

Напомним, Синди Кроуфорд показала фото со времен своей беременности.

Также Фокус писал о годовщине свадьбы Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.