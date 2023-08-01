Лео Мессі помітили з дружиною та сином (фото)

Зіркова родина обирає житло на півдні Флориди.

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі був помічений з родиною під час пошуків будинку в Бока-Ратоні після його переходу у "ФК Інтер Маямі". Про це пише Daily Mail.

Спортивну зірку супроводжували його дружина Антонелла Роккуццо та їхній старший син Тьяго, який одягнув футболку "Інтер Маямі" з ім'ям свого батька.

Зіркове подружжя посміхалося, оглядаючи розкішний будинок у Бока-Ратоні, який розташований за годину їзди на північ від Маямі, але лише за 25 хвилин від стадіону DRV PNK у Форт-Лодердейлі.

Обраниця футболіста була у чорному топі та білих шортах. Таку ж кольорову гаму обрав сам Лео.

У Мессі та Антонелли, які одружилися у 2017 році, троє дітей — Тьяго (10), Матео (7) і Чіро (5)

Це була б не перша власність родини на півдні Флориди. Вони вже володіють розкішною квартирою вартістю 9 мільйонів доларів, яка виходить на пляж Санні-Айл-Біч і саме місто Маямі.

Мессі придбав нерухомість у Porsche Design Tower ще у 2019 році.

Лео Мессі з родиною

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