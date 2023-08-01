Топ-5 продуктів з антиоксидантами, які захистять вашу шкіру від сонця

Якщо ви додасте до свого раціону ці 5 продуктів із високим вмістом антиоксидантів, сонце просто не матиме шансів нашкодити вашій шкірі.

Одне з основних завдань шкіри — слугувати захисним бар'єром між тілом і зовнішнім середовищем. Однак ультрафіолет є основним фактором стресу довкілля, який може проникати в шкіру та вивільняти вільні радикали, що пошкоджують здорові клітини шкіри та ДНК. Зі свого боку, занадто довге перебування на сонці може призвести до таких проблем, як сонячні опіки, і спровокувати рак шкіри. Крім того, сильні сонячні опіки, особливо в ранньому віці, можуть збільшити ризик розвитку меланоми. Про це пише EatingWell.

На щастя, є спосіб протидіяти руйнівному впливу вільних радикалів, спричинених УФ-випромінюванням, і запобігти виникненню цих проблем. Щоб зміцнити захисні сили вашої шкіри зсередини, важливо споживати продукти, багаті антиоксидантами! Ось 5 найкращих антиоксидантних продуктів, які ви можете їсти, щоб захистити шкіру від шкідливого впливу сонця.

Помідори

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Помідори неймовірно універсальні та смачні, а також багаті на антиоксиданти, які захищають організм від шкідливого впливу сонця. За іронією долі, їхній яскраво-червоний пігмент містить антиоксидант під назвою лікопін, який може запобігти почервонінню шкіри та сонячним опікам.

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Щоб по-справжньому скористатися перевагами захисту від сонця, найкраще готувати помідори з невеликою кількістю корисної олії, наприклад оливкової. Додавання корисних жирів допомагає вашому організму засвоювати більше лікопіну! Помідори також є чудовим джерелом вітаміну С, потужного антиоксиданту та поживної речовини, що захищає шкіру.

Батат

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Батат не тільки має яскраву помаранчеву м'якоть та унікальний солодкий смак, а й містить потужні сполуки, які захищають вашу шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів. Згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим у журналі BBA — Molecular and Cell Biology of Lipids, батат є одним з основних джерел бета-каротину, антиоксиданту, що може поглинати ультрафіолет і нейтралізувати шкідливий вплив вільних радикалів, що утворюються внаслідок надмірного перебування на сонці. Іншими словами, антиоксидантні властивості батату можуть зменшити інтенсивність сонячних опіків.

Мигдаль

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Мигдаль є чудовим джерелом кількох речовин, які живлять та підтримують шкіру. Згідно зі статтею 2021 року, опублікованою в Journal of Cosmetic Dermatology, мигдаль, багатий на вітамін Е, поліфеноли й мононенасичені жирні кислоти, захищає від сонячних опіків, підвищуючи антиоксидантні та протизапальні властивості шкіри. Тому мигдаль — ідеальна їжа для перекусу в другій половині дня, коли сонячні промені найсильніші.

Лосось

Фото: Freepik

Лосось багатий на омега-3 жирні кислоти й антиоксиданти, а також містить поживні речовини, які можуть захистити вашу шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Згідно з дослідженням 2018 року, опублікованим у Nutrients, ця риба з рожевим пігментом містить потужний антиоксидант під назвою астаксантин, який під час вживання в їжу має сонцезахисні та протизапальні властивості. Зокрема, астаксантин може поліпшити здоров'я шкіри, зменшуючи пошкодження клітин, спричинене вільними радикалами після надто довгого перебування на сонці. Крім того, доведено, що астаксантин сприяє відновленню ДНК після тривалого впливу ультрафіолету.

Червоний виноград

Фото: Freepik

Виноград багатий на ресвератрол, потужний антиоксидант, який може поліпшити захист вашої шкіри від сонячних променів. У дослідженні 2022 року, опублікованому в Antioxidants, вивчали вплив споживання винограду на модулювання пошкодження шкіри, спричиненого УФ-випромінюванням. Учасникам дослідження було рекомендовано споживати 2,5 чашки винограду на день протягом двох тижнів. Під час дослідження було виявлено, що короткочасне вживання винограду успішно запобігає сонячним опікам, спричиненим надмірним впливом ультрафіолету.

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