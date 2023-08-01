Карді Бі підозрюють у нанесенні побоїв шанувальнику

Cardi B потрапила до списку підозрюваних у нанесенні побоїв після того, як кинула мікрофон у шанувальника посеред концерту.

Американська співачка Карді Бі підозрюється в нанесенні побоїв після нещодавнього неприємного інциденту на її концерті. Під час виступу в Лас-Вегасі зірка кинула мікрофон у фаната, який облив її напоєм із паперового стаканчика. Про це пише PageSix.

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На кадрах інциденту видно, як 30-річна реп-виконавиця жбурляє свій мікрофон у натовп на концерті в Drai's Beachclub.

За інформацією зарубіжних ЗМІ, чоловік, який постраждав від дій артистки, звернувся в поліцію Лас-Вегаса після концерту. Поліція повідомляє, що наразі жодних арештів або звинувачень не проводилося. Однак TMZ повідомляє, що Карді була названа підозрюваною.

У відео, опублікованому в TikTok, можна побачити, як фанат виливає з білого стаканчика вміст на Карді Бі під час її виступу. Явно приголомшена артистка, чиє справжнє ім'я Белкаліс Марленіс Альмансар, відразу ж кинула мікрофон у відповідь.

Крім того, за день до цього випадку, Карді Бі кинула мікрофон у ді-джея через те, що він нібито занадто рано вимкнув її пісню. Як відомо, співачка виступає під фонограму.

Також Фокус писав, що чоловік Карді Бі зізнався, що збрехав про її зради.