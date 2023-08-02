2 серпня 2023 року: пророка Іллі — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати в полі та купатися у водоймі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять першого християнського пророка — Іллі. Він усе своє життя присвятив Богу і боровся з язичництвом. Колись пророк сказав правителю міста, що за його нечестя найближчими роками не буде ні краплі дощу чи роси, а з'являться вони тільки з молитвою. Так все і сталося. Іллі уві сні Господь сказав іти жити до однієї вдови. У неї з сином тоді залишилося небагато борошна й олії, але Ілля пообіцяв, що поки він молитиметься, борошно й олія не закінчаться — так і вийшло. А коли син вдови дуже захворів, то Ілля вилікував його силою молитви.
Що не можна робити 2 серпня:
- працювати в полі та на городі;
- купатися у водоймі;
- ловити рибу;
- відмовляти в допомозі або милостині.
Народні прикмети та повір'я:
- комарі рідко кусатися — осінь настане рано;
- у лісах багато білих грибів — буде великий урожай;
- спекотна погода — буде суха осінь;
- грім гримить — найближчим часом дощу не буде.
День ангела святкують:
Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій, Тихон.
Народилися в цей день:
1975 рік — Наталія Могилевська, українська співачка, акторка і телеведуча, продюсерка.
Також цього дня:
1791 рік — у Відні проводять перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі скидають домашніх тварин;
1865 рік — у видавництві Макміллана виходить перше видання книги Льюїса Керролла "Пригоди Аліси в Дивокраї";
1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;
1939 рік — Альберт Ейнштейн надсилає президенту США Франкліну Рузвельту лист, у якому інформує про роботу нацистських фізиків зі створення атомної зброї та закликає розпочати у США дослідну програму.