Зендея висловилася з приводу смерті Ангуса Клауда (фото)

Напередодні американський актор раптово пішов із життя у віці 25 років.

26-річна американська акторка Зендея висловилася з приводу смерті свого колеги по цеху Ангуса Клауда.

Зірка та виконавча продюсерка серіалу "Ейфорія" поділилася даниною пам'яті Ангусу Клауду, який помер цього тижня у віці 25 років.

"Недостатньо слів, щоб описати нескінченну красу Ангуса (Конора)", — почала вона, посилаючись на ім’я при народженні Клауда, Конор Ангус Клауд Хікі. "Я така вдячна, що отримала можливість пізнати його в цьому житті, назвати його братом, побачити його теплі добрі очі та яскраву усмішку або почути його заразливий регіт (зараз я посміхаюся, просто думаючи про те, що це)".

Протягом двох сезонів драми HBO Зендея та Клауд зіграли близьких друзів Ру та Феско, чиї стосунки в серіалі ускладнюються тим фактом, що його персонаж продає наркотики їй.

"Я знаю, що люди часто використовують цей вислів, коли говорять про людей, яких вони люблять… "вони могли освітлити будь-яку кімнату, у яку вони увійшли", але, хлопче, дозволь мені сказати тобі, він був найкращим у цьому", — продовжила Зендея. "Я хотіла би запам’ятати його таким. За все безмежне світло, любов і радість, які він завжди дарував нам. Я буду цінувати кожну мить".

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Ангус Клауд

Вона завершила своє повідомлення, яке супроводжувалося чорно-білим фото Клауда, такими словами: "Моє серце з його матір’ю та сім’єю в цей час, і, будь ласка, будьте добрими та терплячими, оскільки горе виглядає по-різному для кожного".

Ангус Клауд Фото: Twitter

Нагадаємо, Ангус Клауд помер на 26-му році життя.