Гвінет Пелтроу розмістила свій розкішний гостьовий будинок на Airbnb (відео)

Гвінет Пелтроу дає одному щасливчику можливість пожити як знаменитість — хоча б одну ніч.

50-річна американська акторка і бізнесвумен Гвінет Пелтроу розмітила свій гостьовий будинок у Монтесіто, штат Каліфорнія, на сервісі Airbnb. Відповідну заяву вона зробила на відео, яке опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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"Самотність — це людський стан, але за останні кілька років посилення ізоляції та відсутність у нас спільноти зробили наше життя ще більш роздробленим", — написала засновниця Goop у підписі до відео.

Щоб "зробити світ трохи менш самотнім", знаменитість пропонує одному щасливчику можливість залишитися в її власності вартістю 5 мільйонів доларів.

"Хоча ми можемо почати як незнайомці, я сподіваюся, що ми знайдемо зв'язки і спільні риси за смачною їжею, — написала вона. — Полежте біля басейну, вирушайте в один з моїх улюблених походів, і, звичайно ж, у вас буде ванна кімната з моїми улюбленими продуктами @goop для дійсно розкішного відпочинку".

Для тих, кому такої привабливої пропозиції було недостатньо, Пелтроу також провела відео-екскурсію будинком з однією спальнею, який вона описала в списку як свій "притулок для перепочинку і ясності розуму".

У гостьовому будинку, спроектованому самою зіркою "Залізної людини", є дров'яний камін, масивна ванна, склепінчасті стелі і заповнений бар. На додачу до всього, у переможця буде можливість насолодитися "вечерею від шеф-кухаря" разом з акторкою та її чоловіком Бредом Фелчаком — разом із пляшкою вина з "винної кімнати" пари.

Детальнішу інформацію про "Натхненний Goop відпочинок із Гвінет Пелтроу" можна знайти у списку Airbnb, де зазначено, що переможець також отримає "сеанс трансцендентальної медитації з гідом" і "розслаблювальний спа-день".

Пелтроу і Фелчак купили свій будинок у 2016 році за 4,9 мільйона доларів і відтоді провели в ньому капітальний ремонт.

Раніше Фокус писав, що Гвінет Пелтроу показала фото з донькою і матір'ю.