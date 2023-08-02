Меган Маркл спровокувала чутки про сварку із Сереною Вільямс

Напередодні герцогиня Сассекська посварилася з родиною Бекхем.

Меган Маркл, судячи з усього, не відвідала бейбі шавер Серени Вільямс. Про це пише Page Six.

Колишню американську акторку не помітили на вечірці з приводу другої вагітності відомої тенісистки, попри те, що Вільямс планувала такий самий захід для Маркл у 2019 році, коли дружина принца Гаррі була вагітна первістком Арчі.

23-разова переможниця турнірів Великого шолома поділилася відео на YouTube, у якому вона та її чоловік Алексіс Оганян повідомили, що чекають на другу дівчинку.

Хоча можливо, що герцогиня Сассекська попросила не знімати її, щоб приховати свою присутність, її не можна було побачити ні на відео, ні в будь-яких публікаціях у соціальних мережах після події.

Бейбі шавер Серени Вільямс

Для заходу зіркова спортсменка одягла білу футболку в поєднанні з рожевою мініспідницею, яка оголювала її помітно округлений живіт.

Тим часом її чоловік, інтернет-підприємець, вибрав футболку із зображенням Людей Ікс і чорні шорти, нібито натякаючи, що він сподівається на хлопчика.

У 2019 році Вільямс допомогла організувати дитячий вечір для Меган Маркл у готелі Mark у Нью-Йорку, коли вона була вагітна сином Арчі.

Серена Вільямс та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Серена Вільямс оголосила про другу вагітність під час балу Met Gala 2023.

Також Фокус писав про сварку Сассекських та Бекхемів.