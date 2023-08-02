Зустрічаються, але все заперечують: нове про роман Ірини Шейк і Тома Бреді

Колишня дівчина Бредлі Купера і колишній чоловік супермоделі Жизель Бюндхен явно зустрічаються, незважаючи на запевнення в тому, що вони "лише друзі".

У Голлівуді назріває новий зірковий роман. Модель Ірина Шейк і зірка американського футболу Том Бреді провели разом ніч. Раніше вони запевняли журналістів, що між ними лише "платонічні" стосунки. Про це пише Page Six.

Чутки про роман колишньої дівчини Бредлі Купера і колишнього чоловіка супермоделі Жизель Бюндхен почали з'являтися ще в червні. Але джерела, близькі до моделі, сказали, що їхні стосунки були "суто платонічними" і вони "просто друзі".

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Але минулими вихідними Тома Бреді та Ірину Шейк сфотографували, коли він забрав її з готелю Bel-Air і поїхав до свого будинку в Лос-Анджелесі, згідно з джерелом.

Вони з'явилися наступного ранку разом, і Том відвіз її назад у готель.

Том Бреді та Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

А інші інсайдери заявили, що на весіллі Джо Нахмада і Медісон Гедрік, що відбулося на початку червня в Європі, 37-річна Шейк буквально вистежила Бреді та практично не зводила з нього очей упродовж усього святкування, яке тривало всі вихідні.

Менеджер Ірини Шейк категорично спростував цю версію, заявивши ЗМІ, що вона "повністю вигадана".

Джерела, близькі до Шейк, також сказали: "Вони просто друзі. У них суто платонічні стосунки".

Однак тепер пара, здається, зблизилася, оскільки інше джерело повідомило, що відбувається "щось нове, і наразі це абсолютно випадково".

Ще один інсайдер заявив, що Ірина Шейк "безумовно цікавиться Бреді — який багатий і красивий". Але модель ніколи б не зізналася, що "переслідувала" його. "Це не її стиль. Вона більше таємничий тип", — зазначив інсайдер.

А друзі Тома Бреді повідомили, що він у захваті від того, що зустрічається з Шейк. Він нею захоплений.

Бредлі Купер та Ірина Шейк Фото: Getty Images

Пара ще ніяк не прокоментувала чуток про свої стосунки.

Нагадаємо, Том Бреді та Жизель Бюндхен зустрічалися з 2007 року. У 2009 вони одружилися. У пари двоє дітей: син Бенджамін і дочка Вівіан. Також у Бреді є син від актриси Бріджит Мойнахан. Пара розлучилася минулого року.

Ірина Шейк зустрічалася з Кріштіану Роналду, а потім з актором Бредлі Купером. У 2017 році у них народилася дочка Лея.

Раніше стало відомо, що Купер не в захваті від нових стосунків своєї колишньої коханої.