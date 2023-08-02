Джефф Безос і Лорен Санчес потрапили в об'єктив папараці в пікантний момент (фото)

Пристрасну парочку сфотографували на розкішній яхті мільярдера біля узбережжя Капрі.

59-річний американський підприємець і мільярдер Джефф Безос і його наречена, 53-річна журналістка Лорен Санчес, були сфотографовані під час пікантного моменту. Про це пише PageSix.

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Колишню ведучу новин і засновника Amazon помітили за пристрасними поцілунками та обіймами на борту розкішної яхти вартістю 500 мільйонів доларів на Капрі, Італія. Нещодавно заручена пара спочатку сиділа поруч один з одним на відкритому дивані, а потім мільярдер "накинувся" на кохану.

Безос був у білій сорочці-поло, а Санчес була в чорному спортивному топі і відповідних легінсах.

Знаменита пара майже не виходила на берег з яхти з моменту їхніх травневих заручин. Найбагатший майбутній наречений у світі освідчився своїй коханій у Франції каблучкою з величезним діамантом, вартість якого оцінюють у колосальні 2,5 мільйона доларів.

Також стало відомо, що банківський рахунок 53-річної Лорен Санчес значно збільшиться з того моменту, коли вона офіційно стане дружиною мультимільярдера. Вона могла б заробляти щонайменше мільйон доларів за "кожен рік одруження", розповідає адвокат Бретт Ворд.