Стрижка Hush: що треба знати про найпопулярнішу зачіску на осінь 2023

Зараз стрижка Hush — серед лідерів пошукових запитів Google на Заході. Вона універсальна, практична і дуже стильна.

М'яка багатошарова стрижка Hush, яка майже завжди поєднується з тонким чубчиком або локонами, що обрамляють обличчя, — на піку популярності в США і Великій Британії, а тому є всі передумови для того, що вона стане затребуваною і в українських салонах краси восени 2023, пише Vogue. Тому тим, хто хоче з початком вересня змінити імідж, слід придивитися до цієї стрижки.

Головна особливість Hush — її абсолютна безпроблемність і універсальність, що дуже доречно для тих, хто занадто зайнятий, щоб довго возитися з укладанням волосся.

"Стрижка багатошарова, що створює гарний розподіл ваги і рухів у волоссі. Волосся природним чином набуває форми, що дає змогу обходитися без укладання. Це ідеально для тих, хто хоче мати вигляд без зусиль, зберігаючи форму зачіски і деталі, що обрамляють обличчя. Це чудова зачіска для тих, хто хоче спробувати чубок і багатошарову форму, не вдаючись до кардинальних змін, таких як повне обрамлення пасмами обличчя або стрижку wolf", — розповіли засновники відомого салону The Hair Bros. Шон Пол Нотер і Нік Летам.

Щоб отримати ідеальну стрижку, краще довіритися професійному перукареві, бо навіть пара неправильних рухів ножицями можуть звести ефект від зачіски до нуля. Тому, збираючись до салону, слід заздалегідь переглянути роботи майстрів у соцмережах і чітко розуміти, яку саме стрижку ви хочете.

"У волоссі не повинно бути жодних прямих ліній. Якщо волосся занадто важке, воно втрачає м'якість і повітря, які є ключовими в цій стрижці", — пояснюють Латам і Нотер.

Фото: The Hair Bros Фото: The Hair Bros Фото: The Hair Bros

Як уже йшлося вище, форма Hush не потребує серйозних зусиль для того, щоб красиво її укласти. Досить використовувати непомітні текстурні продукти або ті, які допомагають волоссю легко висохнути на повітрі, щоб підкреслити хвилясті деталі стрижки.

Раніше Фокус писав, як перукар "підірвав" соцмережі незвичайними укладками.