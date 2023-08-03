3 серпня 2023 року: Онуфрія Мовчазного — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна обманювати та занадто голосно розмовляти.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського. Преподобний Онуфрій відзначився великою духовною мудрістю, стриманістю і благочестям. Він проживав у простій келії, був відданий молитві та покаянню. Також він виявляв милосердя до всіх, хто звертався до нього по допомогу та наставництво.
Що не можна робити 3 серпня:
- обманювати;
- шуміти та голосно кричати;
- працювати з гострими предметами.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо ніч холодна, то зима буде ранньою і морозною;
- гроза — осінь буде дощовою;
- голосно кричить сорока — буде тепла зима;
- велика кількість жолудів — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір, Анна.
Народилися в цей день:
1992 рік — Олександра Зарицька, українська співачка, солістка гурту "KAZKA".
Також цього дня:
1922 рік — у Нью-Йорку на радіо вперше у світі застосували звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;
1949 рік — набув чинності Статут Ради Європи;
1992 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановив світовий рекорд — 6 м 12 см.