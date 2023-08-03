Олександр Зінченко та Влада Седан вдруге стали батьками (фото)

У зіркового подружжя народилася ще одна донечка.

26-річний український футболіст Олександр Зінченко став батьком вдруге. Про це спортсмен та його дружина, ведуча Влада Седан повідомили у своїх соцмережах.

У родині футболіста лондонського "Арсеналу" та Збірної України народилася ще одна донька. Подружжя показало перші фото малюка з пологового будинку.

"Ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо❤️02.08.2023🐣", — зазначили батьки.

Цікаво, що старша донька подружжя, Єва, народилася 1 серпня 2021 року, а друга — 2 серпня 2023. Імені малюка Зінченко та Седан наразі не розсекретили.

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Олександр Зінченко та Влада Седан

Зазначимо, що наразі молоді батьки мешкають у Великобританії. Вони одружилися у 2020 році та вже виховують двох спільних дітей.

Олександр Зінченко та Влада Седан Фото: Instagram/v.lada_sedan

Підписники ведучої та футболіста вітають їх з поповненням у родині.

"Як ювелірно. Найстарша донечка 1, найменша донечка 2", "Треба ще хлопчика, щоб батька замінив", "Ще одна українка,нехай росте здорова😍", — пишуть фоловери Влади Седан.

До привітань також приєдналися Даша Квіткова, Раміна Есхакзай, Ігор Лаченков.

Нагадаємо, Олександр Зінченко та Влада Седан повідомили, що чекають на другу дитину.

Також Фокус писав про перше повернення Олександра Зінченка до України після початку повномасштабного вторгнення РФ.