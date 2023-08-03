Дженніфер Лопес взяла із собою в спортзал сумку за 200 тисяч доларів (фото)

Модель Himalaya Birkin — одна з найдорожчих сумок у світі.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вийшла на новий рівень розкоші. Знаменитість була помічена по дорозі до тренажерного залу в Гемптоні, одягнувши повсякденний спортивний одяг з ультрарідкісною сумкою Hermès Himalayan Birkin. Про це пише PageSix.

Дружина Бена Аффлека була одягнена в укорочену толстовку і легінси Dip Dye від Niyama Sol з парою білих кросівок. Своє спортивне вбрання вона поєднувала з елітною дизайнерською сумкою.

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Himalaya Birkin — одна з найбажаніших (і найдорожчих) сумок у світі. За даними Sotheby's, версії сумок з нільської крокодилової шкіри широко продаються на ринку перепродажу за 200 000 доларів і вище.

Версія рідкісної сумки з діамантовим оздобленням також продавалася на аукціонах за дуже високими цінами впродовж багатьох років: у 2017 році Christie's продав Himalaya Birkin з 18-каратного білого золота і діамантової фурнітури за колосальні 380 000 доларів.

Зірка фільму "Мати" вперше носила затребувану Birkin 2019 року, коли була заручена з Алексом Родрігесом, і відтоді в стилі справжньої діви кілька разів брала її в спортзал.

У свої 54 роки Дженніфер має чудовий вигляд, багато в чому завдяки регулярним тренуванням. Тиждень тому її помітили біля спортзалу, проте Лопес була явно не в дусі і вилаялася на адресу настирливих папараці.

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