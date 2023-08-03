Кетрін Зета-Джонс у відпустці повторила образ Джесіки Сімпсон (фото)

Для вечірньої прогулянки в Портофіно акторка знайшла в архівах приголомшливе вбрання.

53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс у фіолетовій сукні з глибоким декольте була помічена на побаченні з Майклом Дугласом у Портофіно. У такій же сукні американська співачка Джессіка Сімпсон була на церемонії вручення нагород VH1 Awards 2005. Про це пише PageSix.

Володарка премії "Оскар" доповнила сліпучу пурпурову сукню з глибоким вирізом та рюшами на талії з контрастними візерунками чорним клатчем, туфлями-еспадрильями на танкетці та парою сонцезахисних окулярів у широкій оправі.

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Тим часом Сімпсон з'явилася на червоній килимовій доріжці в 2005 році в більш гламурній версії того ж образу. Одягнена в те, що тоді називалося "сукнею помсти", співачка поєднала сукню з висячими сережками, босоніжками на підборах і пронизливим димчастим макіяжем очей.

Співачка оголосила про своє розставання з колишнім чоловіком Ніком Лаше всього за місяць до того, як з'явилася на церемонії нагородження в ефектному образі. 43-річна Сімпсон і 49-річний Лаше одружилися в жовтні 2002 року і розлучилися в червні 2006 року.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відпочивають на розкішній яхті в Портофіно.