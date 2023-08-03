У 81 рік померла російська актриса Ірина Мірошниченко, зірка фільмів "Андрій Рубльов" і "Зимова вишня"

Наприкінці липня акторку госпіталізували, у лікарні в неї виявили пухлину головного мозку.

Радянська і російська актриса Ірина Мірошниченко померла у 81 рік. Наприкінці липня вона була госпіталізована до лікарні з грипом. Однак під час обстеження у неї виявили новоутворення в головному мозку і кісти в нирках. Про це пише ТАСС із посиланням на ректора школи-студії МХАТ Ігоря Золотовицького.

Відомо, що актриса почувалася зле вже пів року. Вона перестала виходити з дому, побоюючись, що знепритомніє на вулиці і їй не встигнуть надати допомогу.

24 липня вона відзначала свій день народження вдома, хоча зазвичай запрошувала друзів і близьких у ресторан. Коли захворіла на грип, то не викликала швидку. У підсумку її госпіталізували екстрено і під'єднали до апарату ШВЛ. Після лікарі ввели її в штучну кому. Джерело з лікарні повідомило, що попередній діагноз Мірошниченко — аденома гіпофіза. Після обстежень у мозку виявили доброякісну пухлину.

Про госпіталізацію артистки з ускладненою формою грипу стало відомо 30 липня. 31 липня повідомлялося, що Мірошниченко пережила зупинку серця.

Біографія Ірини Мірошниченко

Ірина Мірошниченко народилася в Барнаулі 24 липня 1942 року. Її батько був родом із Вінницької області.

Як актриса вона дебютувала у фільмі Георгія Данелії "Я крокую Москвою", вона з'явилася всього в одному епізоді, але запам'яталася глядачам.

Першою великою роботою Мірошниченко стала роль розвідниці Галини Ортинської у фільмі Антона Тимошиніна "Їх знали тільки в обличчя".

Вона також знімалася в культовому фільмі Андрія Тарковського "Андрій Рубльов", виконавши роль Марії Магдалини.

Ірина Мірошниченко у фільмі "Андрій Рубльов" Фото: Скриншот

Також Мірошниченко знімалася у фільмах "Дядя Ваня", "Кремлівські куранти", "Вам і не снилося...", "Рудий, чесний, закоханий", "Таємниці мадам Вонг", "Зимова вишня", "Старий Новий рік" і багатьох інших.

Кадр із фільму Фото: Скриншот

1988 року Мірошниченко отримала звання Народної артистки РРФСР. 2021 року її було нагороджено орденом "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня.

Ірина Мірошниченко тричі була одружена, її першим чоловіком був драматург Михайло Шатров, другим — литовський кінорежисер Вітаутас Жалакявічюс, третім став актор Ігор Васильєв. Дітей у Мірошниченко не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть відомого російського актора і режисера Сергія Пускепаліса в ДТП. Він віз термобілизну на тимчасово окуповані території Донецької області. Сам мікроавтобус, на якому він і потрапив в аварію, актор також мав намір передати російським військовим.