Ритуальні бюро пропонують похорон у рожевій труні після успіху фільму "Барбі"

Похоронні бюро підхопили тренд барбікор, і, як виявилося, успіх не змусив себе чекати навіть у такій сумній сфері.

Популярність фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях стала настільки масштабною, що накрила не тільки модну індустрію, а й навіть сферу ритуальних послуг. Як пише Daily Mail, похоронні бюро в Мексиці, Сальвадорі та по всій Латинській Америці повідомляють про зростання попиту на яскраво-рожеві труни.

Ця позиція була в списку послуг і торік, проте саме зараз попит часто перевищує пропозиції, констатують власники похоронного бізнесу. Наприклад, похоронне бюро Оліварес просуває свою труну "Дім Барбі" під слоганом: "Щоб ви могли відпочити, як Барбі".

"Ця труна яскраво-рожевого кольору уособлює іскру та енергію тих незабутніх моментів, які вони пережили. Це нагадування про те, що наші історії заслуговують на те, щоб їх пам'ятали і відзначали барвисто і яскраво. Нехай ця данина стане святом, сповненим любові, фарб і незабутніх спогадів", — йдеться в рекламному ролику труни.

Похоронний дім "Альфа і Омега" в Ауачапані, Сальвадор, пропонує труну в стилі Барбі і випередив тенденцію, запустивши свою в продаж близько року тому. За словами трунаря Ісаака Вільєгаса, інтерес до яскравої труни виявився безпрецедентним.

"Ми хотіли просувати рожеву труну, оскільки вона стала тенденцією, і люди зв'язувалися з нами. Із 40 осіб, які звернулися з цього приводу, ми вже уклали контракт щонайменше з 10 новими клієнтами. У нас навіть закінчилися запаси", — додав чоловік.

Похоронна фірма поділилася відеороликом про акцію на TikTok, де він став вірусним, набравши 1,6 мільйона переглядів і майже 5000 коментарів.

"Смерть у пластиці — це фантастика", "Я хочу один такий, коли помру", — жартують у коментарях.

Раніше повідомлялося, що після виходу фільму Грети Гервіг заговорили про гострий дефіцит рожевої фарби, оскільки для зйомок її знадобилася неймовірна кількість.

"Я хотіла, щоб рожеві відтінки були дуже яскравими, і щоб усього було занадто багато. Я не хотіла забути, що змусило мене полюбити Барбі, коли я була маленькою дівчинкою. У вас є намальоване небо у звуковій сцені, що є ілюзією, але воно також існує насправді. Намальоване тло дійсно присутнє", — пояснила авторка картини.

Нагадаємо, Фокус писав, що дівчина з анорексією приміряла вбрання Барбі і викликала критику з боку підписників.