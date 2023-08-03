Марк Цукерберг розлютив свою дружину

Цукерберг навіть влаштував опитування, що важливіше: октагон чи трава у дворі.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг настільки перейнявся майбутньою "Битвою мільярдерів" проти глави Twitter і Tesla Ілона Маска, що вирішив побудувати октагон для тренувань прямо на своєму задньому дворі, чим сильно розсердив дружину Прісциллу Чан, пише The Sun.

Дружині засновника Facebook дуже не сподобалося, що газон, який вона вирощувала два роки, зіпсований.

Марк Цукерберг із дружиною Прісциллою

Цукерберг показав підписникам обмін повідомленнями у WhatsApp між парою, де він заявляє, що сконструйований восьмикутник "має приголомшливий вигляд".

"Я працюю над цією травою вже два роки", — парирувала Чан.

Під цим скріншотом Цукерберг розмістив опитування із запитанням: "Що за гра?" з опціями "Зберегти восьмикутник" або "Зберегти траву".

Згідно з проміжними результатами опитування, більшість користувачів підтримали ідею Марка, оскільки з нетерпінням очікують майбутнього бою.

Нещодавно Цукерберг попередив Маска, що в нього "проблеми", після того, як опублікував знімок свого тренування з бійцями UFC Ісраелем Адесан'єю і Алексом Волканвскі. Останній був вражений здібностями засновника Meta.

"Запевняю вас, ви, хлопці, будете дуже здивовані. Кажу вам, він серйозний. Не знаю, наскільки серйозний Ілон, але кажу вам, він тренується", — заявив він TMZ.

Рішення про бій між мільярдерами з'явилося після того, як Meta Platforms Цукерберга презентувала свій новий конкуруючий додаток для Twitter, Threads.

Маск також пригрозив подати в суд на Meta за переманювання їхніх колишніх співробітників.

Раніше Фокус писав, як до майбутнього бою ставитися мати Ілона Маска.