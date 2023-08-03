Зірка "Барбі" позувала для глянцю у вбранні українського бренду (фото)

Аріана Ґрінблатт зіграла дівчинку-підлітка Сашу в популярній картині.

15-річна американська акторка Аріана Ґрінблатт позувала для глянцю у вбранні українського дизайнера Івана Фролова. Про це бренд повідомив у своєму Instagram.

Аріана Ґрінблатт, яка зіграла роль дівчинки-підлітка Саші у довгоочікуваному фільмі "Барбі" Грети Гервіг, стала головною героїнею нового номера Fault Magazine. Юна знаменитість з’явилася на обкладинці глянцю і знялася в стильній фотосесії, для якої приміряла спідницю авторства Івана Фролова.

"Аріана Ґрінблатт носить спідницю FROLOV", — прокоментували представники бренду.

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Аріана Ґрінблатт

15-річна Аріана здобула популярність завдяки ролі Дафни Діас у серіалі Disney Channel "Stuck in the Middle".

Зокрема акторка приміряла чорну мінісукню, шкіряний плащ, трикотажну сукню та різноманітні прикраси.

У "Барбі" Аріана зіграла доньку жінки, яка почала відчувати екзистенційну кризу, що відбилося на її ляльці, якою вона раніше гралася.

Аріана Ґрінблатт

Нагадаємо, дівчина розсталася зі своїм бойфрендом одразу після перегляду фільму "Барбі".

Також Фокус писав про те, як українські зірки виглядали б у світі Барбі.